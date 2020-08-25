В Минобороны нашли замену «Армате»

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен прийти на смену «Армате». Проект представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020».

В институте считают, что танк «Армата» и его версии останутся эффективными в бою до 2040-х годов, сообщает ТАСС. Заменой «Арматы» должна стать боевая машина с двухзвенной сочленённой конструкцией. О ней рассказал замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов.

Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищённой бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в неё электротермохимической пушки с автоматом заряжания, — отметил Губанов.

По его словам, во втором звене танка, соединённым сцепкой с первым, будет находиться многотопливный газотурбинный двигатель на 3000 л. с. Там же будут находиться воздушные и наземные дроны. Их задачей станет охрана боевой машины, разведка и поиск мин.

Электротермохимической пушке танка вместо пороха потребуются новые составы. Они станут воспламеняться электрическим разрядом. На вооружении танка будут стоять гиперзвуковые снаряды и самонаводящиеся ракеты вертикального старта, дальность полёта которых составит до 12 км.

«Танк будущего» оснастят комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов. Экипаж танка будет получать информацию от множества внешних датчиков, что называется техническим зрением типа «прозрачная броня».