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Армия Великобритании может полностью отказаться от танков 

Газета.Ru 30 минут назад
Великобритания может полностью отказаться от танков
Фото: РИА Новости
Армия Великобритании может полностью отказаться от танков в ходе модернизации вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на британскую газету Times.
По данным издания, правительство может принять такое решение из-за высоких затрат на модернизацию 227 танков "Челленджер 2" и 388 боевых машин пехоты "Уорриор" британской армии.
Минобороны королевства считает, что эта техника устарела, а характер и способы ведения боевых действий изменились, и требуют вложений в кибервооружение и космические технологии.
Отмечается, что хотя одной из возможностей остается модернизация танков и БМП или приобретение у Германии танков "Леопард 2", Лондон уже начал исследовать возможности изменить свою роль в деятельности НАТО.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , НАТО , Великобритания
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