Великобритания может полностью отказаться от танков

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Армия Великобритании может полностью отказаться от танков в ходе модернизации вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на британскую газету Times.

По данным издания, правительство может принять такое решение из-за высоких затрат на модернизацию 227 танков "Челленджер 2" и 388 боевых машин пехоты "Уорриор" британской армии.

Минобороны королевства считает, что эта техника устарела, а характер и способы ведения боевых действий изменились, и требуют вложений в кибервооружение и космические технологии.