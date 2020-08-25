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Белоруссия закупит у России системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 23 минуты назад
Белоруссия купит у России системы ПВО, БТР и Ми-35М
Фото: ТАСС
Вооруженные силы Белоруссии и российский концерн «Алмаз — Антей» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» подписали план поставок современных образцов систем ПВО до 2025 года, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Подписан план взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“ на 2021 — 2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается также, что во время форума «по результатам проделанной за последний год» работы подписан ряд других «взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения».
Так, подписан контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.
Напомним, в Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.
В январе министр обороны Сергей Шойгу назвал число приглашенных на Армейские игры-2020 стран.
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Оружие , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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