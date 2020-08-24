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В России начались государственные испытания ЗРС С-500 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В России начались государственные испытания ЗРС С-500
Фото: mod_russia/Twitter
В России начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500. Об этом на форуме «Армия-2020» заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Факт — начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощённая комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — цитирует ТАСС Борисова.

Ранее в ВКС России сообщили, что ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.
Как ожидается, первые С-500 должны поступить в ВС России в 2021 году.
Серийная поставка систем запланирована на 2025 год.
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Оружие , Армия , Войска , Юрий Борисов , ИТАР-ТАСС
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