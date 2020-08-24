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Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме 

RT на русском 1 час назад
Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
Фото: РИА Новости
Российский танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — концерна «Уралвагонзавод».

«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата», — приводит РИА Новости сообщение.

В концерне назвали появление тяжёлых беспилотных боевых машин «вопросом ближайшего будущего».
В начале июля в ФСВТС заявляли, что Россия готовит к продаже за рубеж танки Т-14 на платформе «Армата».
23 августа стало известно, что танк получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте.
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Оружие , Армия , Уралвагонзавод , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости
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