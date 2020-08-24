Гиперзвуковая гонка: ракеты трех великих держав

Le Figaro (Франция) . При этом весной Сейчас США отстают от России Китая в сфере гиперзвукового оружия, считает. При этом весной Трамп заявил, что у США имеется некая «суперпуперракета», летающая в 17 раз быстрее состоящих на вооружении в настоящее время. Газета рассматривает современные и перспективные разработки трех стран — лидеров отрасли.

Россия, Китай и США пытаются создать ракеты, способные достигать пятикратной скорости звука.

Новости из России и США следуют одна за другой. 26 июля президент России Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге , что российский флот получит в скором времени гиперзвуковое ядерное оружие. «Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — пообещал он. Москва утверждает, что уже получила абсолютное оружие в лице гиперзвуковой межконтинентальной ракеты «Авангард», способной достигнуть любой точки мира на скорости в 27 махов, то есть 33 000 км/ч.

Практически в тот же самый момент замминистра обороны США Эллен Лорд (Ellen Lord) заявила, что американцы продолжают разрабатывать «ускоренную» версию гиперзвукового оружия, а также «оборонительные средства против гиперзвуковых баллистических возможностей противников», чтобы сохранить «доминирующее положение на поле боя на ближайшие десятилетия». В настоящий момент США отстают в сфере гиперзвукового оружия. Тем не менее в мае президент Дональд Трамп громогласно объявил «супероружие», способное летать «в 17 раз быстрее». Непонятные и неуточненные заявления. Как бы то ни было, министр обороны Марк Эспер (Mark Esper) подтвердил, что нечто действительно разрабатывается. В марте США протестировали прототип сверхбыстрой ракеты.

В нынешнее время, когда соглашения по контролю над вооружениями систематически ставятся под сомнение или расторгаются, в гонке вооружений возникли технологические требования: чрезвычайная быстрота, точность, применение искусственного интеллекта… Россия, Китай и США стремятся в частности получить ракету, которая достигала бы пятикратной скорости звука. Во Франции тоже была запущена такая программа. Все опирается на технологию сверхбыстрых планеров, которые отталкиваются от слоев атмосферы для маневрирования на огромных скоростях. Она может применяться для обычных и ядерных ракет, а также способна изменить существующий баланс сил.

В целом, технические реалии пока что менее впечатляющие. «Владимир Путин с огромным удовольствием утверждает, что Россия вырвалась вперед, но сказать, что у нее и Китая имеется большое преимущество, было бы преувеличением», — говорит Эммануэль Мэтр (Emmanuelle Maitre), эксперт по вооружениям из Фонда стратегических исследований. Кроме того, траектория таких маневрирующих ракет непредсказуема в отличие от баллистической траектории классической ракеты. Поэтому они могут нанести удар по любой цели. «Тем не менее они не могут сохранять маневренность на протяжение всего полета». То есть первая его часть идет по классической баллистической траектории. «Наконец, средства перехвата межконтинентальной ракеты и так не отличаются надежностью».

Уменьшается лишь время до удара. В настоящий момент можно рассчитывать на тревогу примерно в 30 минут, а при использовании гиперзвуковой ракеты речь шла бы примерно о 10. Для Франции особой разницы не было бы в принципе, поскольку она не обладает системой раннего оповещения, а ее сдерживание опирается главным образом на будущий ответ.

Установить контроль над гиперзвуковым оружием тем сложнее, что каждая держава намеревается использовать его иначе: для сдерживания (с ядерными боеголовками) или с обычными зарядами в театре региональной войны. Владимир Путин выбрал первый вариант: с помощью не поддающихся перехвату ядерных ракет Россия сможет пробить любую оборону и нанести удар по любой цели. Китай же больше смотрит на свой регион: гиперзвуковые ракеты DF17 должны быть в состоянии потопить авианосцы, которые появятся в Южно-Китайском море, чтобы бросить вызов превосходству Пекина.

США тоже нацелены на гиперзвуковое оружие, которое может быть развернуто в театрах операций и будет в силах пробить систему ПРО противника, например, российские С-400. Для американской армии это залог превосходства на определенной территории. «США не хотят создавать ограничения для своих обычных военных возможностей», — подчеркивает Корантен Брюстлейн (Corentin Brustlein), директор Центра оборонных исследований Французского института международных отношений. То есть, о том, чтобы поставить такое оружие под контроль, не может быть и речи.

Россия в свою очередь выразила готовность включить «Авангард» в договор СНВ. Его нынешний срок действия истекает в феврале, но он может быть продлен, если будущий президент США захочет этого. «Помимо контроля над вооружением следует задуматься и об ограничении стратегических рисков», — отмечает эксперт.

Как бы то ни было, технология не является залогом эффективности. Ракеты не могут быть эффективными без разведки и целеопределения. Настоящим прорывом стала бы возможность включить эти ракеты в целую аналитическую и командную систему. Здесь может сыграть роль еще одна прорывная технология: искусственный интеллект. В частности, он может ускорить обработку данных или время реакции. Но все это опять-таки не сыграет никакой роли в логике сдерживания: у держав уже заготовлен ответ на внезапное нападение. Так, СССР разрабатывал системы автоматического удара еще в 1980-х годах, задолго до эпохи искусственного интеллекта.