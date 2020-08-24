Какие шансы у «Петра Великого» потопить Zumwalt

В США начался месячник виртуального уничтожения ВМФ России. Многочисленные СМИ размещают как оригинальные материалы, сравнивающие боевой потенциал российского и американского флотов, так и многократно перепечатывают одни и те же материалы.

Сокрушительный удар ВМФ РФ нанес капитан ВМС США в отставке Брэдфорт Дисммьюкерс, опубликовав в «Форбсе» статью, в которой главным мерилом боевой мощи флотов является их масса. Именно масса как физическая величина:

«Всего в распоряжении Кремля около 360 кораблей. У Вашингтона их 333, но американские боевые суда крупнее российских. Общее водоизмещение флота США — 4,6 млн тонн, России — порядка 1,2 млн тонн».

Несомненно, размеры кораблей, которые образуют флот, имеют громадное значение. Именно водоизмещение определяет дальность плавания. Корветы способны без большого риска работать в ближней морской зоне. Лишь крейсеры и эсминцы способны «бороздить океанские просторы». У нас с кораблями такого, первого, ранга большая напряженка. Лишь пять крейсеров, один из которых направляется на долгосрочный ремонт и модернизацию. Три эсминца, довольно древних. Девять не менее древних больших противолодочных кораблей. В постсоветский период построены лишь два фрегата проекта 22350, которые все-таки не дотягивают до возможности плавания в океанской зоне.

Да, и еще один авианосец, будущее которого покрыто мраком и неизвестностью.

Разумеется, по «массе» сейчас с американским надводным флотом может соперничать лишь Китай , который ведет строительство крупных кораблей в темпе, который недоступен никому более в мире.

Однако не стоит забывать и о том, что качество определяется и еще двумя категориями — ударными и защитными возможностями кораблей. И тут в ВМФ РФ в сравнении с ВМС США не столь уж и плохо. А если говорить лишь об ударных возможностях, то и вовсе хорошо.

Практически все американские корабли оснащены противокорабельной ракетой «Гарпун», созданной в 70-е годы. Ракета дозвуковая. И несмотря на последнюю ее модернизацию в начале 90-х, она не может считаться современной ракетой, способной нанести ощутимый вред атакуемым кораблям. Она может быть опасна лишь для флотов Третьего мира.

Совсем недавно, а потому в небольших количествах, появилась новая ПКР — AGM-158C LRASM. От «Гарпуна» ее отличают увеличенная дальность (800 км), сниженная радиолокационная заметность, а также «интеллектуализация» атаки. То есть ракета может в полете изменять траекторию, приближаясь к цели либо «змейкой», либо еще как-то хитроумно. Однако эта ракета, как и «Гарпун», является дозвуковой, что снижает вероятность преодоления противоракетной обороны корабля противника. AGM-158C имеет не только палубное, но и в перспективе авиационное базирование — на палубном истребителе-бомбардировщике F-35С.

Ракетный арсенал российских кораблей внушительнее. Ну, пожалуй, ПКР «Калибр» можно сравнить с AGM-158C на том основании, что это тоже дозвуковая ракета. Но дозвуковая до определенного предела — на финальном отрезке маршрута скорость «Калибра» резко возрастает, достигая 2,9 М. И это создает серьезную проблему для обороняющегося корабля. У ракеты понижена радиолокационная заметность. Правда, дальность у «Калибра» меньше — порядка 500 км.

Есть еще две ПКР — сверхзвуковые. Одна — «Гранит» — уже сходит со сцены. Вторая — сверхзвуковой «Оникс», развивающая скорость в 2,6 М. Если базовая модификация ракеты имела дальность в 600 км, то в результате недавней модернизации «Оникс-М» способна совершать полет на 800 км. Минимальное расстояние захвата цели активной РЛ ГСН — 50 км.

Есть и еще одна ПКР, перспективная, которая уже совсем на подходе — гиперзвуковой «Циркон», развивающий скорость до 8-10 М. Это на настоящий момент «идеальное оружие», с которым не в состоянии справиться ни одна корабельная или береговая система ПРО.

Что же касается недосягаемости американских авианосцев, находящихся на большом расстоянии от российских баз ВМФ, то и это не совсем верно. Существует дальняя морская авиация. В которой эксплуатируются ракетоносцы Ту-22М3. Готовится к принятию на вооружение модификация Ту-22М3М, которой вернут возможность дозаправки в воздухе. Один самолет оснащен тремя окологиперзвуковыми ракетами Х-32. Мы неоднократно писали о том, что атака эскадрильи этих ракетоносцев гарантированно нанесет серьезный ущерб авианосной ударной группе США, где бы она ни находилась.

Так что следует признать, что при гораздо меньших возможностях массированных маневров в дальней морской зоне, российский флот, тем не менее, способен при определенных условиях дать отпор ВМС США.

И в этом плане интересно рассмотреть сравнение боевых возможностей двух конкретных кораблей первого ранга, которое произвел американский военный эксперт Харольд Хатчинсон. Речь идет о тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» проекта 1144.2 «Орлан» и перспективном американском эсминце «Замволт», у которого существенно снижена заметность.

Хатчинсон считает, что решающее значение имеет то, что эффективная площадь рассеяния у «американца» всего лишь 100-150 кв.м. У «россиянина» же ЭПР порядка 25-30 тыс. кв.м. То есть эксперт пытается перенести на море принцип авиационных сражений «первый увидел — первый выстрелил — первый сбил». Однако вряд ли это возможно, поскольку корабли, и особенно корабли первого ранга, обладают мощными системами ПВО/ПРО. Так что в прекрасно обороняющийся корабль можно безрезультатно стрелять хоть до посинения. Особенно дозвуковыми ракетами.

В универсальных пусковых установках американского перспективного эсминца могут находиться до 60 ракет «Томагавк». Всех видов — как противокорабельных, так и для стрельбы по берегу. Конечно, сложно представить ситуацию, когда корабль выходит в поход, вооружившись только одним типом ракет. Но, предположим, что все они противокорабельные — перспективные ПКР RGM-109E. И «Замволт», обнаружив «Петра Великого» раньше, сразу же их все выпустит. Предположим, что на «американце» такой вот отчаянный капитан.

И Хатчинсон считает, что победа в этом случае гарантирована. Однако он не учитывает многоканальность противоракетной обороны крейсера. «Петр Великий» имеет следующие ЗРК — С-300Ф «Форт», С-300ФМ «Форт-М», два «Кинжала», а также 6 ЗРАК «Кортик». Все это хозяйство способно одновременно обстреливать 56 целей. Общий боезапас зенитных управляемых ракет составляет 366 единиц.

Причем успех обороны гарантирован существенной разницей между скоростными и динамическими характеристиками атакующих ракет и противоракет.

«Томагавки» — дозвуковые ракеты, их максимальная скорость — 0,75 М. Скорость противоракеты ЗРК «Форт» 48Н6Е/2 достигает 2100 м/с. При этом перегрузки при маневрировании у «Томагавка» находятся в пределах 6-10 g. Противоракета 48Н6Е/2 справляется с целями, которые маневрируют с перегрузками до 17 g. Ракета ЗРК «Кинжал» 9М330-2 перехватывает цели, развивающие скорость в 700 м/с. Ракета ЗРПК Кортик» 9М311К перехватывает цели, летящие со скоростью 2 М.

Так что расчет Хатчинсона на то, что «Петр Великий» не успеет подойти к американскому эсминцу на расстояние радиолокационной видимости и, соответственно, — пуска ракет, поскольку будет уничтожен, ошибочен.

Еще одна ошибка американского эксперта заключается в том, что ЭПР «Замволта» для радаров российского крейсера не превышает 150 кв.м. На борту «Петра Великого» есть вертолет дальнего радиолокационного обзора Ка-31. Так вот, для его радара ЭПР будет значительно выше. Поскольку ЭПР существенно зависит от ракурса наблюдения.

У «Замволта» скошены борта в противоположную сторону, то есть его надводная часть похожа на утюг. Но вид сверху для радара вертолета совсем иной, ЭПР гораздо больше. И расстояние обнаружения достигает не 70-80 км, как утверждает Хатчинсон, а больше — порядка 300-400 км. Так что, свои ПКР «Петр Великий» запустит значительно раньше.