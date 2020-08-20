Иран показал новую баллистическую ракету 

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Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала в четверг телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», которая получила название «Хадж Касем» в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани

Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета «Абу Махди», названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани, передает ТАСС.