Иран показал новую баллистическую ракету 

Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала в четверг телерадиовещательная корпорация ИРИБ.
Речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», которая получила название «Хадж Касем» в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.
Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета «Абу Махди», названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани, передает ТАСС.
Президент Ирана Хасан Роухани назвал важной новость об испытании новых ракет. «Мы должны сдерживать (врага) на суше и на море с помощью ракет», — отметил он.