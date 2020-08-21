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США из-за России заменят все F-35C 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Военно-морские силы (ВМС) США приступили к разработке нового палубного истребителя, пишет USNI News. Сообщается, что военные открыли соответствующий офис под программу, получившую название Next Generation Air Dominance (NGAD), и провели первые консультации с представителями авиационной промышленности.
Отмечается, что новый самолет должен заменить F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, а также включать «многие возможности» F-35C Lighting II, но с «обновленными технологиями и увеличенной дальностью полета». Согласно USNI News, таким образом ВМС США планируют приспособиться к новой стратегии, направленной на борьбу с Россией и Китаем.
Сообщается, что дальность палубного истребителя шестого поколения составит 1000 морских миль (более 1852 километров) против 700 морских миль (1296 километров) у F-35C Lighting II. Кроме того, пилот при управлении новым самолетом будет еще больше полагаться на компьютерные системы, чем в настоящее время.
Новый истребитель должен быть готов в 2030-х годах, однако ВМС планирует сдвинуть данный срок влево. Основные трудности в своевременной реализации программы связаны с проблемами финансирования NGAD. USNI News отмечает, что замена F/A-18E/F Super Hornet обойдется в 67 миллиардов долларов, а EA-18G Growler — в 22 миллиарда долларов.
Наиболее вероятным головным разработчиком нового самолета называется одна из трех ведущих американских военно-промышленных корпораций (Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman). Согласно USNI News, окончательные тактико-технические требования к палубному истребителю ВМС еще не сформированы.
В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, а не российский Су-57. Там же одной из особенностей истребителя пятого поколения называлось использование искусственного интеллекта, что должно еще больше усилится в самолетах шестого поколения.
Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Boeing , Китай , США
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