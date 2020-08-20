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Концерн «Калашников» представит прототип нового пулемёта 

News.ru и ещё 2 40 минут назад
В России разрабатывают уникальный ручной пулемёт
Фото: Twitter
Концерн «Калашников» по заказу Минобороны РФ разрабатывает новый ручной пулемёт РПЛ-20 на базе РПК-16.
Прототип РПЛ-20 представят на международном форуме «Армия-2020».
В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемёта уже в рамках государственного оборонного заказа.

Работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов, — процитировали гендиректора концерна Дмитрия Тарасова в РИА Новости.

Отмечается, что впервые пулемёт РПК-16 представили в 2016 году на форуме «Армия».
Как писал NEWS.ru ранее, представители концерна «Калашников» сообщили о презентации первого smart-ружья, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами. Оружие выполнено в необычном футуристическом дизайне.
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Комментарии 8
Оружие , Армия , Дмитрий Тарасов , Министерство обороны , Ижмаш , РИА Новости
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