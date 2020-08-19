В Китае назвали Россию лидером в сфере гиперзвука

Китае оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон", испытательные пуски которой провел фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Эксперты отметили, что ракета настолько быстрая, что ни США , ни их союзники просто не сумеют ее перехватить.

Пуски ракеты "Циркон" полностью подтвердили ее уникальные тактико-технические характеристики по дальности, точности удара и скорости полета, пишет ИноСМИ со ссылкой на "Синьхуа". В статье отмечают преимущества "Циркона". Он обладает большой мощностью, способен маневрировать, приближаясь к цели. А еще ракета обладает стелс-характеристиками. Ее "плазменный стелс-щит с внешней стороны корпуса способен поглощать радиолокационные волны".

Главная цель "Циркона" — уничтожение авианосных группировок. Среднее время для ее перехвата составляет менее пяти минут. Системы морского базирования США и НАТО не состоянии отреагировать в такие короткие сроки. И если все же удастся это сделать, осколки "Циркона" окажутся слишком близко к кораблю и нанесут ему огромный ущерб.

"Синьхуа" делает вывод: Россия занимает лидирующие позиции в мире в сфере разработки гиперзвукового оружия. Ракеты "Кинжал" и "Авангард", а также "Циркон", которая в ближайшее время будет принята на вооружение ВС РФ, поднимут боеспособность российской армии на новый уровень.