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Стало известно об объеме ядерных запасов КНДР 

Lenta.ru и ещё 1 12 минут назад
В США раскрыли ядерный потенциал КНДР
Фото: KCNA / Reuters
На вооружении Северной Корее находится до 60 ядерных бомб и 5000 тысяч тонн химического оружия. Об этом стало известно из военного доклада США, данные которого приводит газета Daily Mail.

«Данные о запасах ядерного оружия в Северной Корее разнятся от 20 до 60 бомб, с возможностью производить шесть новых устройств каждый год», — говорится в документе. Его авторы так добавили, что, по мнению экспертов, к концу 2020 года КНДР сможет произвести до 100 боеголовок.

Пхеньян держит такие запасы на случай угрозы смены режима от других государств, считают американские военные. В любом конфликте, уверены они, Северная Корея применит и химическое оружие, в котором, вероятно, использованы различные вирусы. Так, всего один фунт сибирской язвы, прикрепленный к ракете, может уничтожить 50 тысяч человек.
Ранее доклад о ядерных разработках в КНДР опубликовала ООН. По данным организации, в результате последних шести ядерных испытаний Пхеньяну удалось изобрести миниатюрное ядерное устройство.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , ООН , КНДР , США
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