В США раскрыли ядерный потенциал КНДР

«Данные о запасах ядерного оружия в Северной Корее разнятся от 20 до 60 бомб, с возможностью производить шесть новых устройств каждый год», — говорится в документе. Его авторы так добавили, что, по мнению экспертов, к концу 2020 года КНДР сможет произвести до 100 боеголовок.