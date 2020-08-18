«Калашников»: стрелять как НАТО

Новый автомат концерна "Калашников" создан на базе автомата, уже попавшего на вооружение российской армии, рассказал ФБА «Экономика сегодня» главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение», эксперт по стрелковому оружию Михаил Дегтярев.

Российский концерн «Калашников» презентовал новую экспериментальную модель автомата АК-19. Согласно уточнениям конструкторов, это стрелковое оружие использует патрон стандарта НАТО с показателями 5,56х45. При этом длина ствола автомата достигает 415 миллиметров, общая масса около 3,4 килограмм. Кроме того, очередная версия легендарного оружия получила принципиальные особенности, а именно облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новое исполнение целика, щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Это оружие, как сообщается в видеоролике, представленном на официальной странице концерна в Facebook, автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО. Последний разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных, а принят на вооружение он был в конце 2018 года. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения, то есть как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.

«Нужно понимать, что очередная версия автомата Калашникова АК-19 не является новой идей. Связано это с тем, что оружие под натовские патроны создавались еще в конце 1990-х годов.

В данном случае мы описываем вариант автомата АК-12, который рассчитан под патрон НАТО калибром 5,56 миллиметров. Данный факт говорит о том, что нет ничего эпохального или же эволюционного. Иными словами, автомат АК-19 обозначит ориентацию Российской Федерации на международный оружейный рынок, чьи вооруженные формирования ориентированы на патрон НАТО по различным причинам», — комментирует военный эксперт.

Создан на основе предшественника

Известно, что предшественник АК-12 получил доработанные элементы манипулирования автоматом, второй регулятор предохранителя по левую сторону и задержка для затвора. Кроме того, мобильный доступ к фиксатору магазина в этой версии обеспечивается смещенной удерживающей рукояткой и сокращением габаритов спускового рычажка, а рычажок магазина переориентирован таким образом, чтобы стрелок мог беспрепятственно достать до него пальцем, держась за рукоять.

ФБА "Экономика сегодня"

Автомат АК-12 способен принимать обоймы аналогичные обоймам АК-74 и пулемета РПК-74, не исключая рожковые объемом в 60 патронов и более вместительные барабанные, рассчитанные на 95 выстрелов. Особым преимуществом считается максимально доступная дальность ведения прицельного огня АК-12, составляющая 1000 метров, а главным достоинством и вектором развития автомата АК-12 стала его легкость и универсальность. Благодаря встроенным крепежным планкам Пикатинни, можно укомплектовывать его лазерными прицелами и классической оптикой. Помимо них, можно прищелкнуть коллиматорные устройства, подствольники для использования гранат, тактические осветительные приборы, целеуказатели и измерители удалённости объектов.

«Принципиальных отличий новая экспериментальная модель автомата АК-19 от своего предшественника АК-12 не имеет. Однако в обновленной версии полностью модернизирован очевидно неудачный приклад, который использован на автоматах АК-12 и АК-15. Все остальное идентично», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее другой автомат АК-74М, произведенный в Российской Федерации, попал в топ-5 лучших и самых опасных в мире, который составило издание The National Interest в Соединенных Штатах Америки. После издание National Interest сообщило о планах американской стороны запустить производство копий российских пулеметов Калашникова и крупнокалиберном пулемете НСВ «Утес». В связи с этим Соединенные Штаты намеревались выплатить гранты компаниям, которым удастся раздобыть чертежи, материалы и детали, а также наладить производство копий оружия.

Перспективные версии Калашникова

Такие планы американской стороны лишний раз подтвердили преимущества российского вооружения перед технологиями США и других стран. Автомат Калашникова потребителями вооружений давно воспринимается как основной бренд России. Это оружие поступает на вооружение отечественной армии и остается востребованным на международном рынке.

Напомним, что АК-74М разрабатывался около тридцати лет назад годах в качестве замены знаменитому АК-47. В новом автомате использовались более легкие 5,45-миллиметровые патроны. Однако уже в 2015 году АК-74М был модернизирован и получил современную ствольную накладку и цевье, с интегрированной планкой Пикатинни, телескопический приклад, тридцати патронный магазин и улучшенный дальний тормоз.

Предполагается, что широкая публика сможет познакомиться с новой экспериментальной моделью автомата АК-19 в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020».

«Российские конструкторы продолжат работать над модернизацией автоматов Калашникова. Однако мы будем видеть все тот же АК-74 М, который появился в начале 1990-х годов прошлого века, однако с косметическими и техническими изменениями.