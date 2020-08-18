Оружие будущего: роботы-убийцы Пентагона и секреты Китая

Sasapost (Египет) идет речь об успехах В статьеидет речь об успехах DARPA и SASTIND — государственных ведомств США Китая , занимающихся разработкой новейших технологий, «гарантирующих армиям этих стран качественное преимущество». Видимо, умышленно избегая упоминания России в этом связи, авторы перечисляют достижения прошлых лет и задачи, поставленные на будущее.

Соединенные Штаты и Китай занимают первое и третье места в списке самых могущественных армий в мире. Эти страны конкурируют в области науки и высоких технологий, что позволяет им вооружать свои армии новейшим оружием и техникой различного назначения.

Так, американские власти учредили Управление перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA), а китайское руководство — Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности (SASTIND). Ведомства занимаются разработкой новейших технологий, гарантирующих армиям качественное преимущество.

DARPA и история изобретения интернета

В 1943 году британский ученый Дональд Дэвис получил степень бакалавра физики в Имперском колледже в Лондоне, а в 1947 году — степень бакалавра математики, после чего устроился на работу в Национальную физической лаборатории, где Дэвису удалось создать высокоэффективный метод связи между компьютерами — пакетную передачу информации. Этот метод подразумевает, что данные делятся на отдельные блоки, которые легко передаются в электронном виде между удаленными компьютерами.

В результате в конце 1960-х трое ученых внедрили пакетную передачу в межкомпьютерную сеть Управления перспективных исследовательских проектов (входит в Министерство обороны США ), создав сеть ARPANET.

Сеть связывала друг с другом компьютеры научно-исследовательских учреждений, финансируемых Пентагоном, при помощи телефонных линий. Хотя цели ARPA всегда были скорее научными, чем военными, сеть использовали военные лидеры, в разгар холодной войны искавшие систему компьютерной коммуникации в отсутствие центрального оперативного штаба или базы, которая могла быть атакована и уничтожена противником.

Таким образом интернет, который мы знаем сегодня, был создан в одном из исследовательских ведомств Министерства обороны США.

В 1958 году на фоне гонки вооружений с Советским Союзом и конкуренции в космосе министр обороны США Нил Макэлрой издал директиву о создании Управления перспективных исследовательских проектов. Основное внимание уделялось трем областям исследований: космические технологии, противоракетная оборона и твердое топливо.

В 1972 году ARPA было переименовано в DARPA (Defence Advanced Research Project Agency), которое работает с новаторами внутри и вне правительства и взяло на себя обязательство сделать Соединенные Штаты Америки «инициатором, а не жертвой стратегических технологических сюрпризов».

DARPA превратило мир научной фантастики и революционных концепций в настоящие технические возможности. Это не только меняющие правила игры изобретения и военные технологии, включая высокоточное оружие и стелс-технологии, но и современные мирные технологии, такие как интернет, автоматические системы распознавания голоса и навигационные системы (GPS), которые были внедрены в бесчисленное множество доступных всем сегодня устройств.

Будущее глазами DARPA

Во время войны во Вьетнаме в период между 1955 и 1975 годами DARPA работала над множеством проектов, следствием чего стало создание большого числа популярного сегодня оружия, включая самолеты-невидимки, приборы ночного видения, бомбы с лазерным наведением, различные датчики и беспилотники.

В частности, DARPA создала датчик, который сегодня используется в iPhone. Изначально его размер составлял три фута. Его установили в джунглях Вьетнама, чтобы передавать полученную информацию летящему над ними самолету. Последний, в свою очередь, передавал эту информацию в центр управления в Таиланде , где находились гигантские компьютеры, анализировавшие эти данные с целью выявления закономерностей в активности партизанов Вьетконга во Вьетнаме.

Никто не предполагал, что подобное будет возможно в 1960 году, но DARPA сделало это. Его достижениям в области производства датчиков впоследствии нашлось множество применений.

Что касается дронов, тогда они еще не были оснащены оружием и были глазами американской армии США, подобно современным самолетам-шпионам. Обычно дронами управлял человек на близком расстоянии, находясь в джипе. Он должен был находиться недалеко от линии фронта, что считалось очень опасным.

Однако после окончания войны во Вьетнаме сотрудники DARPA начали задумываться о вооружении дронов и выполнении ими не только разведывательных задач, но и наступательных операций. Кроме того, стояла цель сделать возможным управление беспилотниками с большого расстояния, чтобы не подвергать опасности жизнь американских военных. Она была достигнута за два десятилетия между войной во Вьетнаме и войной в Персидском заливе.

Согласно плану DARPA до 2038 года, Пентагон идет в направлении механизированной войны, стремясь создать роботов-убийц, способных плавать, ползать, бегать и летать на большой скорости. Это беспокоит нынешних операторов беспилотников, поскольку они доверяют своим летательным аппаратам, несмотря на совершаемые ими ошибки. По мнению других, применение таких систем аморально.

DARPA получает от Конгресса финансирование размером 3 миллиарда долларов в год, и это согласно заявленным данным. Хотя на протяжении десятилетий деятельность агентства была высоко засекреченной, теперь она освещается в СМИ таким образом, чтобы создать у аудитории определенный имидж. Например, СМИ акцентируют внимание на том, что DARPA ищет лекарство от болезни Альцгеймера или хочет использовать роботов для благотворительности и служения обществу. Несмотря на это, как было заявлено Конгрессу США , с 1958 года миссия DARPA заключается в создании оружия будущего.

«Имеют ли эпидемии антропогенную или иную природу, я считаю их реальной угрозой. Мы концентрируемся на методах биосенсорной терапии всех видов», — Стивен Уокер, директор DARPA.

Уже несколько лет DARPA работает над рядом проектов будущего, включая генную инженерию и производство вакцин. На разработку вакцины и ее одобрение в Соединенных Штатах уходит не менее 18 месяцев, а DARPA хочет сократить этот срок до 60 дней.

В СМИ появились будоражащие сообщения, что китайский исследователь использует технологии CRISPR. Эти технологии позволяют редактировать геномы живых существ путем простого удаления последовательных участков их ДНК. Так появились двое детей, обладающих иммунитетом к ВИЧ. Все это вызывает опасения относительно морального аспекта использования таких технологий и возможности их применения в качестве оружия.

Как отмечает Уокер, DARPA запустило программу чтобы изучить работу CRISPR и иметь возможность останавливать модификации, если что-то выходит из-под контроля или используется в неэтичных целях, «поскольку технологии могут использоваться как во благо, так и во зло».

Что касается других областей, DARPA запустило программу борьбы с фейковыми новостными сообщениями, разработав инструменты, позволяющие определить, были ли подделаны те или иные изображения и видеозаписи, что поможет аналитику точно определить факт внесения изменений в данные.

В 2016 году фейковые новости стали центральной темой президентских выборов. Обозреватели СМИ крайне обеспокоены распространением поддельных изображений и видеозаписей.

В области искусственного интеллекта (одна из важнейших сфер глобального противостояния между Соединенными Штатами и Китаем), как утверждает Уокер, машинам нужно много данных, чтобы сделать искусственный интеллект возможным.

Китай использует данные о своих гражданах, в то время как Соединенные Штаты ограничены в этом вопросе строгими законами о неприкосновенности частной жизни. Кроме того, американские военные имеют не так много данных, в отличие от коммерческого сектора, касательно происходящего в жизни гражданского населения. По словам главы агентства, это дает Пекину преимущество в краткосрочной перспективе. Можно ли создать роботов, используя меньшее количество информации? Чтобы ответить на этот вопрос, DARPA работает над созданием искусственного интеллекта, не требующего сбора большого количества данных.

SASTIND — гражданско-военный гибрид, отвечающий за китайские инновации

Китай является крупнейшей страной в мире по численности населения и второй по площади территории. Он также имеет самую крупную армию в мире и представляет собой вторую по величине экономику. Согласно прогнозам, к 2030 году страна превзойдет американцев и станет первой экономикой в мире. Основа китайской мощи — это огромные человеческие ресурсы, которые позволяют стране достигать огромных успехов не только в экономической, социальной, политической, но и военной и разведывательной областях. Движущей силой этих достижений является конкуренция с Соединенными Штатами в сфере военных технологий.

Подъем Китая связан с импортом передовых технологий из Америки и Европы и локализацией их на своей территории. Цена на них снизилась, а качество повысилось, что помогло создать все условия для получения патентов в области передовых технологий.

История началась, когда Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности (SASTIND) курировало «семь сыновей национальной обороны КНР» — группу ведущих китайских университетов, работающих над развитием военной промышленности страны.

Благодаря «семи сыновьям» ежегодно 10 тысяч выпускников присоединяются к сектору оборонных исследований, контролируемому SASTIND. Он занимается разработкой и производством самолетов, ракет, военных кораблей, электронного оружия и высоких технологий, на что потрачено 13,79 миллиардов йен (мы не смогли получить цифру в долларах или юанях) в 2016 году.

Конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем, особенно в области военных технологий, способствовала слиянию гражданских и военных учреждений, а именно университетов и военных агентств. Теперь это не только «семь сыновей» — число соглашений, подписанных SASTIND и аналогичными ведомствами с университетами, достигло 101 с 1999 года. 57 соглашений было подписано в период с 2015 по 2019 годы.

К 2009 году SASTIND создало 74 ведомства, специализирующиеся на военных технологиях. Хотя трудно найти подробную информацию о направлениях их работы, в 2018 году одно из учреждений сообщило, что ожидает получить около 7 миллионов иен для развития своих оборонных проектов.

SASTIND отвечает не только за развитие китайской военной промышленности и достижение лидерских позиций в данной области, но и за координацию и сотрудничество с другими странами и международными организациями в области ядерной энергетики и космической деятельности. Более того, SASTIND играет ключевую роль в организации китайского экспорта материалов военного назначения, включая ядерные материалы и передовые системы вооружений.

Как утверждает Рэндалл Шривер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе, Китай часто использует тактику, которая препятствует возникновению вооруженных конфликтов, для достижения своей цели по превращению в «глобальную армию к 2049 году». Хотя военная модернизация Китая два десятилетия назад оказала большое влияние на ракетный и космический сектора, Министерство обороны США подтверждает, что Китай все еще использует шпионаж, чтобы красть новейшие военные технологии.

В докладе, опубликованном Пентагоном для Конгресса, делается следующий вывод:

«Китай использует различные методы для приобретения зарубежных военных технологий, в том числе целевые прямые иностранные инвестиции, кибер-кражи, доступа граждан Китая к этим технологиям, а также взломы компьютеров и другие незаконные методы».

Китай хранит большую часть своих разработок в военной области в секрете, проводя свои исследования в подземных комплексах вдали от посторонних глаз и вездесущих спутников. Также он собирается ввести в эксплуатацию ряд передовых систем вооружения. Согласно оценкам Разведывательного управления министерства обороны США, в каких-то секторах он уже превзошел своих конкурентов.

В докладе Разведывательного управления Пентагона говорится, что за последние годы Пекин предпринял серьезные шаги в военной области, отчасти благодаря внутренним законам, которые вынуждают иностранных партнеров разглашать технические секреты в обмен на доступ к обширному китайскому рынку. Согласно документу, растущая военная мощь Китая значит, что он обладает передовыми возможностями в воздухе, море, космосе и киберпространстве, и это позволит стране навязать свою волю в регионе.