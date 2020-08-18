Ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе

Ракеты — «взломщики» льда разрабатываются для новых АПЛ с баллистическими ракетами ВМФ России типа «Борей» и «Ясень». Они смогут пробивать брешь во льду толщиной до четырех метров для запуска баллистических ракет. Тающий лед в Арктике открывает доступ к новым ресурсам, а это чревато войной за арктические богатства…

Российские подводные лодки нашли способ стрелять межконтинентальными баллистическими ракетами сквозь толстые льды Северного полюса.

Они будут пробивать бреши в арктическом ледяном щите «ракетой-взломщиком» и через них запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Арктические льды традиционно служат стратегическим российским и американским подводным лодкам прикрытием. Подлодки, таящиеся подо льдом толщиной от двух до четырех с половиной метров, не могут обнаружить и уничтожить ни надводные корабли, ни противолодочная авиация, ни другие подлодки.

Но что, если подлодке при этом надо выпустить свои ракеты? Попытка запуска баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) с термоядерной боеголовкой в носовой части через толщу четырехметрового льда чревата самыми плачевными последствиями — как для ракеты, так и самой подводной лодки.

Существующие методы запуска БРПЛ имеют свои ограничения.

«Современные субмарины должны действовать в любой ситуации и не зависеть от географических широт и ледовой обстановки», — объяснил «Известиям» экс-командир атомной подлодки контр-адмирал Всеволод Хмыров.

«Во время боевых действий лед не должен стать помехой, — подчеркнул эксперт. — На борт поступает команда начать атаку, и подводники обязаны в максимально короткие сроки ее исполнить».

Современные лодки могут применять ракеты из надводного и подводного положений. На чистой воде они способны тут же отстреляться из-под воды.

Одной из загвоздок во время ядерной войны может стать фактор времени: у подлодки может не хватить времени выйти за пределы ледяной шапки и найти точку запуска. Так противник получит возможность обнаружить и уничтожить ее прежде, чем она выпустит ракеты.

Таким образом у ВМФ России родилась свежая мысль: запустить ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, чтобы пробить брешь во льду для баллистической ракеты.

«Эти специальные ракеты представляют собой неуправляемые реактивные снаряды (НРС). В ходе испытаний они подтвердили способность в нужном месте пробить прорубь в любых торосах, — сообщила газета «Известия". — Эти спецбоеприпасы необходимы для обеспечения пуска стратегических ракет из подводного состояния, а также подъема на поверхность всплывающих спасательных капсул, с помощью которых эвакуируются экипажи при аварии».

Ракеты-ледоколы или «взломщики» разрабатываются для новых атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) ВМФ России типа «Борей» и «Ясень». Первые испытания состоялись летом 2014 года с ракетами без взрывчатого вещества. Изначально исследователи запускали невооруженные ракеты, полагая, что при прямом ударе они пробьют лед, но теперь они оснащены боеголовками большой разрушительной силы.

Интересно, что во время холодной войны российский флот уже пытался проделывать бреши во льдах с помощью обычных торпед. Правда, торпеды «оказались не столь эффективными, как ожидалось», признали «Известия», не уточнив подробностей.

К счастью, шансы, что российские подводные лодки запустят ракеты с ядерными боеголовками, невелики: это означало бы начало третьей мировой. Но способность запускать ракеты сквозь паковый лед может найти практическое применение при конфликтах менее апокалипсических.

Современные подводные лодки вооружены крылатыми ракетами: США неоднократно запускали с подводных лодок свои «Томагавки». Российские подводные лодки уже запускали гиперзвуковые ракеты, а ВМС США планируют испытать такое оружие на своих подводных лодках к середине 2020-х. Хотя эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, скорее всего, они будут вооружены обычными.

Арктика тает, во льдах появляются разводья, и страны вроде России, США, Китая и Канады с нетерпением ждут новых судоходных маршрутов, предвкушая доступ к новым минеральным ресурсам. Таким образом шансы, что между странами-соперницами развернется ограниченный бой за арктические богатства, крепнут. Страна, чьи подводные лодки смогут оставаться скрытыми подо льдом — и при этом запускать противокорабельные ракеты или ракеты для ударов по наземным целям — получит преимущество.

Forbes (США)