Индия вводит эмбарго на импорт иностранного оружия

Индия опубликовала список вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), импорт которых будет запрещен в течение следующих семи лет. Всего в перечне — 101 образец. Основная цель, которую преследует Нью-Дели, — укрепление самообеспеченности своей оборонно-промышленной базы. Что заставило Индию пойти на этот шаг, — в материале «Газеты.Ru».

Список включает в себя такое вооружение, как артиллерийские орудия, штурмовые винтовки, корветы, гидроакустические системы, транспортные самолеты, боеприпасы, РЛС, дизель-электрические подводные лодки, спутники связи и крылатые ракеты корабельного базирования. Об этом пишет Defense News.

Объявляя об этом шаге, министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал его «большим шагом на пути к самообеспеченности оборонного производства в соответствии с установкой премьер-министра Нарендры Моди „Атманирбхар Бхарат“ или „Самодостаточной Индией“.

»Атманирбхар Бхарат» — это видение премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, чтобы сделать Индию самостоятельной нацией. Первое упоминание об этом появилось в форме «Atmanirbhar Bharat Abhiyan» или «Self-Reliant India Mission» во время объявления экономического пакета, связанного с пандемией коронавируса, 12 мая 2020 года.

При этом подчеркивается, что эта самостоятельная политика не стремится быть протекционистской.

Раджнатх Сингх добавил, что это решение откроет для национальной оборонной промышленности прекрасную возможность производить вооружение из опубликованного списка, используя возможности отечественного проектирования и разработки.

«Планируется, что эмбарго на импорт оружия будет постепенно вводиться в период с 2020 по 2024 год», — говорится в заявлении министерства обороны Индии.

«Целью обнародования списка является оценка индийской оборонной промышленности в отношении ожидаемых потребностей индийских вооруженных сил, чтобы они были лучше подготовлены к оснащению армии и флота оружием национальной разработки и производства».

Образцы ВВСТ из списка на общую сумму в $53,4 млрд должны быть произведены в Индии с участием местных компаний в качестве главных подрядчиков.

Из них около $17,3 млрд пойдут на программы армии или ВВС, а оборонные контракты на сумму $18,6 млрд будут предназначены для военно-морских программ. Минобороны Индии заявило, что эти заказы будут размещены у отечественных компаний в течение следующих пяти-семи лет.

Представитель военного ведомства в Нью-Дели сообщил, что теперь у индийской промышленности будет больше шансов на внутреннюю конкуренцию и удовлетворение местного спроса.

«Передача технологий иностранного происхождения будет иметь ключевое значение. Однако возглавлять этот процесс будут индийские компании», — добавил чиновник.

Председатель компании Bharat Forge Limited (индийская транснациональная компания, занимающаяся производством автомобилей, электроэнергетикой, нефтью и газом, строительством и добычей полезных ископаемых, локомотивами, морской и аэрокосмической промышленностью) Бабасахеб Калиани сказал, что это решение является стратегическим шагом, который «продвинет установку о самодостаточной Индии и поддержит индийскую промышленность по производству вооружения, военной и специальной техники».

Он добавил, что рост внутреннего сектора приведет к опоре на собственные силы, сокращению расходов на импорт, экономии иностранной валюты, созданию рабочих мест и возрождению потребления, и что это приблизит Индию к ее цели — экономике с объемом ВВП в $5 трлн.

Старший исполнительный вице-президент крупнейшей частной оборонной компании Индии Larsen & Toubro (промышленное производство, технологии, инженерное обеспечение и строительство) Джаянт Патил сказал, что реформы оборонной политики обеспечат долгосрочную перспективу, что, по его словам, необходимо для привлечения инвестиций.

Отечественные частные компании приветствовали этот шаг правительства, но некоторые эксперты в области обороны сомневаются, что произойдут запланированные перемены.

«постепенный запрет на импорт 101 образца ВВСТ свидетельствует о твердом намерении правительства увеличить внутреннее оборонное производство. Экс-начальник отдела закупок индийского минобороны Вивек Рэй сказал, что

Однако некоторые из этих образцов уже производятся или собираются в Индии, и доля импорта также высока. Таким образом, обычный бизнес будет продолжаться до тех пор, пока частному сектору не будет отдано больше заказов и объем импорта не сократится».

Рэй также отметил, что стоимость изделий, произведенных или собранных на месте, обычно выше, чем стоимость импортных изделий. Качество комплектующих и материалов местного производства также беспокоит Рэя.

Эмбарго не может отрицательно повлиять на иностранных производителей оригинального оборудования, поскольку они могут продолжать участвовать в программах закупок минобороны либо путем прямых заказов на продукцию, либо путем передачи технологий или сотрудничества с индийскими компаниями в отношении образцов ВВСТ, не включенных в список. Этого мнения придерживается бывший финансовый советник министерства обороны Индии по вопросам закупок вооружения Амит Каушиш.

Неважно, произведен ли образец оружия, на который наложено эмбарго, совместным предприятием или каким-либо другим предприятием, если оно спроектировано и разработано в Индии, добавил Каушиш.

И в самом деле, официальный представитель минобороны Индии подтвердил, что иностранные производители оригинального оборудования теперь могут создавать совместные предприятия с контрольным пакетом акций до 74%.

По словам чиновника, эти предприятия будут считаться индийскими компаниями и, следовательно, будут иметь право производить товары, на которые распространяется эмбарго.

Пока не совсем понятно, кому это станет выгодным, а кто проиграет от принятых решений. Как ранее писала «Газета.Ru», Россия пока остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает около шести десятилетий.

За десятилетия успешного партнерства был наработан значительный потенциал взаимодействия в области ВТС с Индией. Основная задача сегодня — сохранить ведущую роль России на индийском рынке вооружений и в перспективе повысить тот уровень стратегического взаимодействия, который существует между странами даже в самых чувствительных областях.

Что касается перспектив сотрудничества, то Москва собирается активизировать уже сложившуюся тенденцию перехода от парадигмы взаимоотношений исключительно «продавец-покупатель» к более инклюзивной, индустриально-технологической модели, которая полностью укладывается в принятую правительством Индии программу развития национальной промышленности.

По итогам прошлого года Индия вошла в тройку ведущих партнеров России по ВТС с портфелем заказов, превышающим $15 млрд

За последние три года были подписаны контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение лицензионного производства танков Т-90С. Одержана победа в международном тендере на поставку и организацию в Индии лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск. Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года.

По сути, Россия участвовала в программе «Мейк ин Индия» задолго до того, как она стала популярным слоганом. За годы сотрудничества при помощи России Индия успешно освоила выпуск и производит сейчас десятки наименований высокотехнологичных образцов продукции военного назначения. Это касается лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С, а также деятельности совместной организации «БраМос», имеющей широкие экспортные перспективы.

Большие надежды также возлагаются на созданные в Индии СП по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова современной 200-й серии. Россия взаимодействует с Индией по созданию надводных кораблей проекта 11356 и оснащению их современным вооружением и специальной техникой.

Индийской стороне направлены российские предложения по совместной работе в области создания подводных лодок проекта 75I, предполагающие полный цикл технологического партнерства, в результате которого индийская промышленность сможет освоить производство воздухо-независимой энергоустановки.

В рамках предстоящего тендера Россия предложила Индии подводную лодку класса «Лада» (экспортный вариант лодки «Амур–1650») с воздухо-независимой энергоустановкой. Эта ДЭПЛ может быть укомплектована в том числе ракетными комплексами «БраМос».

Исполнение контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» ведется, в целом, по графику. Начало поставки планируется произвести до конца 2021 года.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что говорить о том, как непосредственно скажутся принятые в Нью-Дели решения на российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, пока преждевременно.