США признали отставание от России в ядерной сфере

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«Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации», — уточнили в комитете.

В документе говорится, что Россия и КНР активно реализуют программы расширения своих ядерных арсеналов.

При этом в комитете заявили, что Соединённые Штаты также ведут работу по модернизации ядерной триады и по поддержанию её боеготовности. Это, как отмечается, «имеет решающее значение для национальной безопасности США».

Кроме того, в комитете рассказали и о финансировании подобных инициатив.

Так, в 2020 финансовом году конгресс выделил $12,46 млрд Национальному управлению по ядерной безопасности США, отвечающему за обновление американского ядерного арсенала и соответствующей инфраструктуры.

В будущем году, как следует из текста документа, бюджет планируется увеличить.

«Сенатский проект «Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год» предполагает полное финансирование деятельности управления в области вооружений на сумму $15,6 млрд», — добавили в комитете.