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В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений 

RT на русском и ещё 8 49 минут назад
США признали отставание от России в ядерной сфере
Фото: EPA
В комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии отметили, что Вашингтон уступает Москве и Пекину в сфере модернизации ядерных вооружений. С соответствующим документом ознакомился RT.

«Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации», — уточнили в комитете.

В документе говорится, что Россия и КНР активно реализуют программы расширения своих ядерных арсеналов.
При этом в комитете заявили, что Соединённые Штаты также ведут работу по модернизации ядерной триады и по поддержанию её боеготовности. Это, как отмечается, «имеет решающее значение для национальной безопасности США».
Кроме того, в комитете рассказали и о финансировании подобных инициатив.
Так, в 2020 финансовом году конгресс выделил $12,46 млрд Национальному управлению по ядерной безопасности США, отвечающему за обновление американского ядерного арсенала и соответствующей инфраструктуры.
В будущем году, как следует из текста документа, бюджет планируется увеличить.

«Сенатский проект «Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год» предполагает полное финансирование деятельности управления в области вооружений на сумму $15,6 млрд», — добавили в комитете.

Ранее, как заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард, в Пентагоне не исключили, что в ближайшие десять лет Китай станет «равноценным» конкурентом Соединённых Штатов в ядерной сфере наряду с Россией.
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Оружие , Армия , Войска , Республиканская партия США , Пентагон , Сенат США , Китай , Москва , США
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