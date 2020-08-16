США задумали разместить в Японии ракеты

Данный тип разрабатывают в Штатах с 2019 года, то есть с того момента, как Вашингтон вышел из ДРСМД.

США в будущем рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и Японии . Об этом заявил представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли , сообщает газета Nikkei.

Он отметил, что речь идет о неядерной крылатой ракете наземного базирования средней дальности. Ее разрабатывают в Штатах с 2019 года, то есть с того момента, как Вашингтон вышел из ДРСМД.

«Это как раз тот вид оборонительного потенциала, который понадобится таким странам, как Япония», — сказал Биллингсли.