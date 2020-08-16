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США и Израиль подготовили F-35 для удара по С-400 

Lenta.ru 12 минут назад
США и Израиль подготовили F-35 для удара по С-400
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Снятие международного эмбарго на покупку оружия Ираном может привести к тому, что Тегеран начнет приобретать средства противовоздушной обороны (ПВО) и истребители у Москвы и Пекина, пишут в Breaking Defense аналитики Брэдли Боуман и Шейн Прейсуотер из Фонда защиты демократий.
Издание отмечает, что в 2019 году Иран предпринимал попытки приобрести у России С-400 «Триумф», однако последняя отклонила данное предложение. «Но если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие», — предполагает Breaking Defense.
Издание отмечает, что, «учитывая надвигающиеся опасности, Министерство обороны [Соединенных штатов] и Армия обороны Израиля готовятся ко всему [возможному], что может произойти». В качестве примера такой подготовки Breaking Defense приводит совместные учения военных ведомств стран по отработке ударов F-35 Lightning II по «сложным системам ПВО и истребителям противника перед [предстоящим] поражением наземных целей».

«Во множестве реальных ситуаций F-35 должны будут победить иранскую систему ПВО и истребители, чтобы облегчить прямые или опосредованные удары оружием по наземным целям», — пишет Breaking Defense.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы С-400 «Триумф», вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , США , Исмаил Демир , Министерство обороны , ЦАХАЛ , Израиль , Иран , Москва , Тегеран
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