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F-35 подготовили к удару по C-400 

Российская Газета и ещё 1 29 минут назад
F-35 подготовили к удару по C-400
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
ВВС Израиля и США провели совместные учения "Enduring Lightning II", в ходе которых истребители F-35 обеих стран отработали совместную работу по нейтрализации сложных систем ПВО и вражеской авиации перед нанесением ударов по наземным целям.
Этот сценарий точно отражает ситуацию, в которой придется действовать израильским и американским пилотам в случае, если Иран получит современные истребители и зенитные комплексы от Москвы или Пекина, пишет Breaking Defence.
С-400 взвинтили цену на F-35
Усилия Тегерана по укреплению своей обороны беспокоят его оппонентов как на Ближнем Востоке, так и за океаном. Иран модернизировал российские системы ПВО С-300 и в 2019 году попытался приобрести С-400 "Триумф". Москва, как сообщается, отклонила эту просьбу. Однако если эмбарго на поставки оружия Тегерану будет снято (а все к тому идет), то Россия может воспользоваться возможностью продать Ирану не только "Триумфы", но и современные истребители вместе с другим оружием.
Не останется в стороне и Пекин. Продажа оружия Тегерану позволит завоевать расположение одного из ключевых государств Ближнего Востока (богатого энергоресурсами к тому же) и создать угрозу интересам США в этом регионе. Пекин и Тегеран завершают работу над долгосрочным соглашением о стратегическом партнерстве. Помимо прочего, оно предусматривает совместные тренировки и учения, разработку вооружений и обмен разведданными.
Как и Россия, Китай преуспел в разработке систем ограничения доступа (A2AD). Если такое оружие окажется в Иране, это сильно осложнит жизнь пилотам Израиля и США.
Такая ситуация делает учения "Enduring Lightning II" крайне важными, поскольку именно на стелс-истребители F-35 ляжет основная работа первых дней войны — нейтрализация наземной ПВО. Возможно, в будущем к маневрам присоединятся и ОАЭ, с которыми Израиль восстановил дипломатические отношения.
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Оружие , Армия , США , Израиль , Иран , Москва
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