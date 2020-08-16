F-35 подготовили к удару по C-400 

ВВС Израиля США провели совместные учения "Enduring Lightning II", в ходе которых истребители F-35 обеих стран отработали совместную работу по нейтрализации сложных систем ПВО и вражеской авиации перед нанесением ударов по наземным целям.

Этот сценарий точно отражает ситуацию, в которой придется действовать израильским и американским пилотам в случае, если Иран получит современные истребители и зенитные комплексы от Москвы или Пекина, пишет Breaking Defence.

Усилия Тегерана по укреплению своей обороны беспокоят его оппонентов как на Ближнем Востоке, так и за океаном. Иран модернизировал российские системы ПВО С-300 и в 2019 году попытался приобрести С-400 "Триумф". Москва, как сообщается, отклонила эту просьбу. Однако если эмбарго на поставки оружия Тегерану будет снято (а все к тому идет), то Россия может воспользоваться возможностью продать Ирану не только "Триумфы", но и современные истребители вместе с другим оружием.

Не останется в стороне и Пекин. Продажа оружия Тегерану позволит завоевать расположение одного из ключевых государств Ближнего Востока (богатого энергоресурсами к тому же) и создать угрозу интересам США в этом регионе. Пекин и Тегеран завершают работу над долгосрочным соглашением о стратегическом партнерстве. Помимо прочего, оно предусматривает совместные тренировки и учения, разработку вооружений и обмен разведданными.

Как и Россия, Китай преуспел в разработке систем ограничения доступа (A2AD). Если такое оружие окажется в Иране, это сильно осложнит жизнь пилотам Израиля и США.

Такая ситуация делает учения "Enduring Lightning II" крайне важными, поскольку именно на стелс-истребители F-35 ляжет основная работа первых дней войны — нейтрализация наземной ПВО. Возможно, в будущем к маневрам присоединятся и ОАЭ, с которыми Израиль восстановил дипломатические отношения.