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США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Фото: Master Sgt. Cecilio Ricardo
США одобрили продажи 90 военных самолетов F-16 компании Lockheed Martin на 62 миллиарда долларов, сообщил в пятницу Пентагон.
В одобренные продажи на 62 миллиарда долларов могут входить и другие страны, которым будут поставляться самолеты. Коды контрактов свидетельствуют, что речь идет, в частности, о поставке 66 F-16 Тайваню на фоне обострения отношений между США и КНР, которая считает Тайвань своей территорией. Пентагон ранее называл в числе первых получателей F-16 Марокко.
Это первая продажа F-16 Тайваню, хотя первоначально такие продажи были одобрены еще в 1992 году.
Всего американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует продать до 400 новых машин за рубеж.
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Оружие , Армия , Пентагон , США
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