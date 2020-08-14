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В Польше признали мощь российского Су-30СМ 

Lenta.ru 1 час назад
В Польше признали мощь российского Су-30СМ
Фото: РИА Новости
Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь, признает Defence24.

«Ракета Х-32, запущенная на большой высоте, способна развивать скорость 5 чисел Маха и летать на дальность 600-1000 километров в зависимости от выбранного профиля полета», — пишет польское издание.

Там же отмечается, что использование на Су-30СМ ракеты от бомбардировщика Ту-22М3 может быть ответом на американские ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), которые получают, в частности, польские истребители F-16 Fighting Falcon.
Издание заключает, что, обладая тяжелыми ракетами класса «воздух-земля» большой дальности, «российский многоцелевой самолет Су-30СМ сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом уровнях».
О том, что Су-30СМ получат Х-32, в августе сообщили «Известия».
В июне украинское агентство Defense Express допустило, что дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C Conventional Air-Launched Cruise Missile (CALCM) более чем на 1200 километров достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , газета "Известия" , Польша
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