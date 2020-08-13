В мире появился еще один «убийца авианосцев»

The Paper (Китай) . Недавно в акватории Южно-Китайского моря прошли учения китайской армии. Участие в них принимали новейшие военные самолеты, среди которых был H-6J. Этот бомбардировщик способен переносить сверхзвуковые противокорабельные ракеты, что повысит боеспособность морской авиации КНР , пишет

Недавно на пресс-конференции в Министерстве обороны КНР заместитель начальника информационного отдела и пресс-секретарь оборонного ведомства Жэнь Гоцян выступил с заявлением о проведении в акватории Южно-Китайского моря суточных учений повышенной интенсивности с участием новейших военных самолетов военно-морской авиации Южного военного округа H-6G и H-6J.

Таким образом Министерство обороны Китая впервые сообщило всему миру о существовании нового бомбардировщика H-6J. Этот бомбардировщик, способный переносить на борту сверхзвуковые противокорабельные ракеты YJ-12, повысит боеспособность морской авиации КНР.

От H-6D до H-6J

Крупные средние бомбардировщики Н-6 — «ветераны», выпущенные в серийное производство и принятые на вооружение в 1969 году. Все модели самолетов и вертолетов ВВС, ВМС и армейской авиации КНР, состоящие на вооружении, не раз заменяли на новые. Только среди крупных бомбардировщиков на протяжении 50 лет с 1969 года задачи по нанесению оперативно-тактических и дальних стратегических ударов выполняют самолеты Н-6 и его модернизированные версии.

Во время конкурса «Авиадартс-2016» к китайской команде подошел 92-летний россиянин, который в 1959 году в качестве инструктора помогал китайским курсантам осваивать Ту-16. Первое, что он спросил у них, было: «У вас в Китае, больше не используют Ту-16?» Стоит отметить, что на «Авиадартс-2017» Китай отправил H-6K, который превзошел российский Ту-22М3 и занял первое место в соревновании бомбардировщиков, неожиданно получив максимальный балл.

После блистательного дебюта стратегического бомбардировщика H-6N во время парада, посвященного 70-летию со дня образования КНР, китайцам продемонстрировали новых представителей — H-6G и H-6J. В отличие от H-6K и H-6N, принимавших участие в большом параде 2019 года в составе ВВС КНР, новые модели относятся к другой мощной военно-воздушной структуре — морской авиации. К тому же H-6G и H-6J выглядят более бледно и таинственно в своем традиционном «белом одеянии», чем H-6K и H-6N.

На мой взгляд, все бомбардировщики типа Н-6, появлявшиеся на протяжении последних 50 с лишнем лет, можно отнести к трем поколениям, основываясь на времени разработки и техническом уровне. При этом H-6G будет относиться ко второму поколению, H-6J — к третьему, а его предшественник H-6D — к первому. Если посмотреть на историю развития самолетов типа Н-6, то можно увидеть, какое важное место занимает в ней H-6D, выступая в роли некой вехи. Это не только первый бомбардировщик типа Н-6, созданный для авиации ВМС, он также представляет собой первый бомбардировщик с возможностью переноса и запуска ракет. В процессе разработки Н-6D вместе с противокорабельной крылатой ракетой YJ-6 столкнулся с большими трудностями. Проект был запущен в 1965 году, а завершился только в 1985 году.

Разработка бомбардировщика с противокорабельными ракетами H-6D не только снабдила авиацию ВМС Китая платформой для нанесения дальнего удара по надводным кораблям противника, но и положила начало эпохи «ракетизации» бомбардировщиков типа H-6. Впоследствии ВВС также выдвинули запрос на создание новой модели бомбардировщика Н-6, способного переносить и запускать ракеты класса «воздух-поверхность». Таким образом авиационная промышленность создала Н-6Н, основываясь на конструкторских решениях H-6D.

H-6D занимает лидирующее место среди бомбардировщиков Н-6, созданных для воздушных сил ВМС. Авиационная промышленность решила создать второе поколение бомбардировщиков с противокорабельными ракетами, а именно H-6G, о которых говорили в Министерстве обороны. По сравнению с H-6D, в новом бомбардировщике была модернизирована не только авионика, система управления огнем, навигации, определения местонахождения, связи и передачи данных, РЭБ, радиолокационного и ракетного предупреждения, но и ракетное вооружение. Бомбардировщик первого поколения H-6D мог переносить только две ракеты YJ-6 с относительно слабыми характеристиками, а на H-6G будут подвешиваться более современные противокорабельные ракеты YJ-83, число которых увеличилось до четырех штук. Однако техническое развитие китайских противокорабельных ракет движется с огромной скоростью, и вскоре H-6G будет модернизирован до модели H-6L. Данный бомбардировщик будет оснащен наиболее прогрессивной сверхзвуковой противокорабельной ракетой дальнего радиуса действия YJ-12. Учитывая существование более передового преемника, H-6G будет продолжать переносить различное подвесное электронное оружие, сопровождая группу противокорабельных самолетов Н-6. В то же самое время самолет может переносить и запускать ракеты YJ-83. Сверхзвуковые ракеты YJ-12 много раз появлялись на военных парадах, их дальнобойность превышает 450 километров, они обладают прекрасной способностью проникновения к цели, а также атаки из-за пределов зоны досягаемости корабельных средств ПВО противника, что обеспечивает высокую безопасность переносящему их самолету.

Когда для ВВС был готов первый бомбардировщик типа Н-6 третьего поколения — Н-6К — полным ходом шла работа по созданию модели для морской авиации, самолета H-6J, который мы можем наблюдать сейчас. Общие конструкторские решения, в том числе строение фюзеляжа, основного крыла и двигателя H-6J унаследовал от Н-6К, однако из-за особенности боевого применения силами военно-морской авиации, были внесены изменения во внутреннее оборудование и подвесное вооружение.

Например, на концах крыльев H-6J появилось по паре небольших креплений, предназначенных для подвесного электронного оружия, а под фюзеляжем оборудование для связи с противокорабельной ракетой. При этом важно отметить, что H-6J может быть оснащен шестью ракетами, в том числе сверхзвуковыми противокорабельными ракетами дальнего радиуса действия YJ-12 и дозвуковыми противокорабельными ракетами YJ-83. Возможно, в будущем бомбардировщик сможет также переносить противокорабельную крылатую ракету большой дальности YJ-18, сочетающую дозвуковой и сверхзвуковой режимы полета.

Можно сказать, что с момента создания H-6D до появления H-6J способность морской авиации выпускать ракеты по надводным целям с воздуха развилась практически с нуля, она была слабой, но теперь окрепла и вышла на мировой уровень. Благодаря характеристикам самого бомбардировщика и переносимых им ракет, совокупная боеспособность H-6J намного выше российского самолета морской авиации Ту-22М3.

Боевое назначение бомбардировщиков типа Н-6 авиации ВМС

Вероятно, у читателей возник вопрос: почему ВВС и военно-морская авиация не могут использовать одинаковые модели бомбардировщиков класса Н-6. Разве такая унификация двух видов войск не способствовала бы снижению расходов и упрощению материально-технического обеспечения?

На самом деле среди бомбардировщиков Н-6 есть модели для ВВС, а есть для ВМС. Это продиктовано тем, что авиация этих видов войск имеет различное назначение на поле боя. В случае с морской авиацией, главная задача состоит в захвате и удержании контроля над воздушным пространством над морской территорией, поддержке собственных войск при проведении морских военных операций, обеспечении захвата и удержания превосходства на море. Поэтому первостепенная задача бомбардировщиков Н-6 в составе авиации ВМС КНР — выпускать ракеты по надводным кораблям противника. Если противокорабельные силы достаточно мощны, то можно расширить сферу применения бомбардировщиков морской авиации Н-6, например, использовать их для уничтожения прибрежных аэродромов, баз, портов и других важных военных объектов противника, а также для установки мин, ведения электронной войны, морской разведки, патрулирования, обеспечения связи и навигации.

Применение бомбардировщиков Н-6, относящихся к авиации ВМС и ВВС при проведении противокорабельных операций во многом отличается. Например, все единицы ВМС, такие как надводные корабли, подводные лодки, самолеты, а также береговые командные пункты, связаны независимой цепью передачи данных. Таким образом, система связи противокорабельных бомбардировщиков Н-6, применяемых в военно-морских силах нуждается в целенаправленном переоборудовании.

Бомбардировщики H-6G и H-6J не просто так были упомянуты вместе. На самом деле в ходе учений морской авиации будет отрабатываться их совместное применение. Эти две модели бомбардировщиков прекрасно сочетаются, так как предназначены специально для ведения огня по крупным авианосным группам противника. В ходе предполагаемого оперативного использования, смешанный летный строй, состоящий из H-6G и H-6J, будет направлен в морскую зону дислокации крупной авианосной группы противника под прикрытием истребителей сопровождения. Когда с авианосцев будут выпущены палубные истребители для перехвата, в схватку с ними вступят китайские истребители сопровождения, прикрывающие бомбардировщики H-6G и H-6J, которые направятся к определенному участку воздушного пространства для пуска ракет.

В то же время H-6G, несущий крупные средства РЭБ, способен на протяжении всего полета осуществлять поддержку и подавлять палубную авиацию противника, в особенности это касается корабельных самолетов РЭБ EA-18 «Гроулер» (EA-18 Growler) и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Грумман E-2 «Хокай» (Grumman E-2 Hawkeye). Кроме того, бомбардировщик H-6G отвечает за подавление и наведение помех на корабельные радиолокационные станции противника, в частности, систему «Иджис». Когда воздушные и надводные системы радиолокационного обнаружения противника полностью подавлены и заглушены помехами, бомбардировщик H-6J начинает вести массированный удар дальними сверхзвуковыми ракетами YJ-12, дозвуковыми ракетами YJ-83 из-за пределов радиуса действия корабельных зенитных ракет типа «Стандарт».

Каждый бомбардировщик H-6J может быть оснащен шестью противокорабельными ракетами, в то время как система «Иджис» имеет 12 каналов ведения огня, однако в случае применения радиоэлектронного подавления и наведения помех, их количество сокращается. Таким образом, если четыре корабля крупной авианосной группы противника будут оснащены системой «Иджис», достаточно как минимум восьми китайских бомбардировщиков H-6J, чтобы нанести удар со сплошным поражением.

В условиях реальных боевых действий Китай будет совместно применять различные рода и виды войск. Поэтому совместно с ракетами, выпускаемыми с кораблей и подлодок, а также баллистическими ракетами, противокорабельные ракеты H-6J, смогут обеспечить наиболее мощный смертоносный удар со сплошным поражением.

Кроме того, H-6J оснащен подвесным оборудованием РЭБ, предназначенным для самозащиты. Если прорвавшийся палубный самолёт противника выпустит по группе китайских бомбардировщиков ракету с активным радиолокационным самонаведением, то в целях самозащиты H-6J воспользуется радиоэлектронным оборудованием для наведения помех и избежит угрозы.