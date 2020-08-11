«Уникальное оружие»: автомат сверхбыстрой стрельбы

11 августа 1950 года в Ижевске родился знаменитый отечественный оружейник Геннадий Никонов, создатель уникального автомата АН-94. Особенность этого оружия заключается в схеме, при которой во время стрельбы ствол откатывается назад. Применение такого механизма и сверхвысокая скорость стрельбы короткими очередями позволили значительно повысить точность огня. Детище Никонова не получило широкого распространения в российских войсках из-за сложности конструкции, но вошло в арсенал спецподразделений силовых ведомств РФ. Как считают эксперты, ижевскому оружейнику удалось создать достойного конкурента легендарным автоматам Калашникова.

70 лет назад в Ижевске родился известный отечественный оружейник, создатель уникального автомата АН-94 Геннадий Николаевич Никонов.

Ещё во время учёбы в индустриальном техникуме он увлёкся изготовлением подводных ружей. За создание одного из образцов молодой конструктор получил диплом второй степени на проходившей в Перми Всесоюзной выставке технического творчества.

Профессиональная карьера Никонова началась в 1969 году на легендарном «Ижмаше» (сейчас входит в концерн «Калашников». — RT), с которым он связал свою жизнь. В первые годы работы он участвовал в создании спортивных пневматических винтовок на замену немецким образцам.

В 1975-м Никонов получил высшее образование, а в следующем году конструктор успешно завершил разработку охотничьего многозарядного ружья с мощным патроном «Изюбр».

Также в середине 1970-х годов Никонов участвовал в создании новой опытной винтовки «Биатлон» с запирающим механизмом, который обеспечивал быструю перезарядку. Модернизированные версии винтовок «Ижмаша» по-прежнему выпускаются для российских спортсменов.

© topwar.ru / Геннадий Никонов

«Превзойти штатный автомат»

По-настоящему широкую известность Никонов получил благодаря участию в конкурсе Минобороны CCCР на создание схемы повышения эффективности огня для перспективных автоматов. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) под названием «Абакан» были открыты в конце 1970-х годов на ведущих советских оружейных предприятиях.

Военные рассматривали различные способы устранения «родового» недостатка автомата Калашникова — низкой кучности стрельбы очередями из неустойчивых положений.

Соперниками Никонова стали именитые инженеры тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) Игорь Яковлевич Стечкин и Герман Александрович Коробов. Они представили на конкурс опытные автоматы ТКБ-0146 и ТКБ-0111 соответственно.

«Мечта о славе меня не грела. Перед конструкторами (участниками конкурса Минобороны. — RT) была поставлена вполне определённая задача — превзойти штатный автомат по эффективности в 1,5—2 раза… Военные ждали новый образец, теребили, подгоняли, в общем, не давали расслабиться», — вспоминал впоследствии Никонов.

В 1979 году ижевский конструктор разработал опытный автомат НА-2, который послужил тестовой платформой для отработки системы с накоплением импульса отдачи. Она заключается в том, что при стрельбе ствол и газоотводный механизм откатываются внутрь корпуса оружия.

Таким образом энергия от отдачи, которая образуется после стрельбы, уходит в плечо бойца, и ствол практически не отклоняется от первоначального положения. Данная схема существенно улучшает кучность оружия при стрельбе короткими очередями. Боец чувствует отдачу только после первых двух выстрелов, а ствол начинает подбрасывать с третьего патрона.

Масса автомата НА-2 составляла приблизительно 3,9 кг. Оружие было сконструировано по компоновке «булл-пап», при которой спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом. Опытный автомат имел отклонённую вперёд пистолетную рукоятку, которая обеспечивала удобство смены магазина.

© kalashnikov.media / Опытный автомат НА-2

Однако в процессе совершенствования своего детища Никонов принял решение отказаться от компоновки «булл-пап». Финальный вариант автомата, получивший шифр АН-94, был выполнен по традиционной схеме, где спусковой крючок расположен позади магазина.

Как говорится на сайте Минобороны РФ, масса пустого автомата Никонова составила 3,82 кг (со снаряженным магазином и оптическим прицелом — 4,4 кг), ёмкость магазина — 30 патронов, прицельная дальность стрельбы — 800 м, начальная скорость пули — 900 м/с.

Высокая точность стрельбы из «Абакана» была достигнута не только благодаря реализации системы с накоплением импульса отдачи, но и за счёт установки тонкой мушки.

В материалах концерна «Калашникова» сообщается, что АН-94 унаследовал от опытного изделия образца 1979 года важнейшее преимущество перед остальными автоматами — сверхбыстрый темп стрельбы короткими очередями. Данный показатель оценивается в 1,8 тыс. выстрелов в минуту (обычный темп составляет 600 выстрелов в минуту).

Испытатель вооружения концерна «Калашников» Александр Краснопёров отмечает, что манера стрельбы из АН-94 радикально отличается от ведения огня из образцов семейства АК. В частности, боец должен нажимать на спусковой крючок автомата Никонова в расслабленном состоянии, не сопротивляясь отдаче.

Эту особенность также подчёркивает ветеран спецназа США Ларри Викерс, который в последние годы ведёт собственный блог об оружии на YouTube. По его собственным ощущениям, при стрельбе в более расслабленном состоянии разброс пуль из АН-94 сокращается в два раза и составляет пять и менее сантиметров, что является впечатляющим для автомата показателем.

В своём видеоблоге Викерс высоко оценил инженерные инновации, использованные при создании АН-94, и пояснил, что скорострельность автомата позволяет получить определённое преимущество в бою.

По словам технического консультанта Калашников Media Владимира Онокоя, АН-94 является «одним из самых интересных и необычных образцов современного российского стрелкового оружия». Как говорит специалист, очередь из двух выстрелов происходит так быстро, что «глаз не успевает это заметить».

Достойный конкурент Калашникову

В России АН-94 прошёл полный цикл государственных испытаний и прибыл принят на вооружение в середине 1990-х годов. Однако, как отмечают в «Калашникове», уникальный автомат не получил широкого распространения в войсках из-за сложности конструкции. Из открытых источников следует, что сейчас детищем Никонова вооружены некоторые спецподразделения и отдельные армейские части.

По мнению экспертов, АН-94 заслуживает самых высоких оценок за точность стрельбы и новизну реализованных технических решений. Однако ижевский автомат оказался дорогим в производстве и конструктивно сложным изделием. По этой причине он востребован прежде всего в специальных формированиях.

«Второй выстрел из АН-94 происходит до того момента, как отдача уйдёт в плечо и уведёт оружие. Это действительно уникальное оружие, я в принципе ничего такого не встречал. Но для солдата срочной службы такой автомат однозначно не подойдёт. Например, ему будет очень тяжело запомнить схему сборки и разборки АН-94. Это сложное оружие», — отметил в беседе с RT преподаватель огневой подготовки офицер запаса Владимир Курта.

Военный обозреватель Виктор Баранец похвалил АН-94 за высокую кучность и слабую отдачу. В комментарии RT эксперт назвал детище Никонова достойным конкурентом АК-74М.

«Армия поначалу без энтузиазма отнеслась к АН-94. Потом его взяли на пробу наши специальные подразделения ФСБ и МВД. Через некоторое время автомат Никонова всё же появился в армии, но у спецназа, и бойцы ни разу не пожалели о том, что имеют на руках такое оружие», — рассказал Баранец.

Конструктивные решения, воплощённые в АН-94, легли в основу докторской диссертации Никонова, которую он успешно защитил в 2000 году.

14 мая 2003 года знаменитый конструктор скончался в Ижевске. В память о нём в 2009 году в Центральном государственном архиве Удмуртии был создан музейный фонд.

С точки зрения Виктора Баранца, за вклад в развитие отечественного стрелкового оружия Геннадия Никонова можно поставить в один ряд с такими именитыми конструкторами, как Михаил Калашников , Игорь Стечкин, Василий Дегтярёв, Евгений Драгунов и Алексей Судаев.