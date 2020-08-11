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В Сети появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика 

News.ru 1 час назад
Российский дрон-дальнобойщик попал на видео
Фото: Скриншот/ria.ru
Испытания созданного в России беспилотника BRAERON зафиксировали на видео. Дрон может летать на 300 км с полезной нагрузкой более 200 кг.
Ролик опубликован в РИА Новости. Агентство отмечает, что беспилотник предназначен для логистики и почтовой доставки в российской глубинке. Он может работать в условиях перепада температур от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию.
BRAERON, работающий на двигателях внутреннего сгорания, заправляется бензином Аи-95. Для посадки аппарату размером 3 на 5 м требуется лишь ровная площадка 10 на 10 м.
Ранее NEWS.ru сообщал, что концепция интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России должна появиться до конца 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В её рамках до 2026 года будут проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также созданы и отработаны сценарии интеграции на моделирующих комплексах.
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Оружие , Армия , РИА Новости
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