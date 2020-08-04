«Армата» избавилась от проблем со зрением 

Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» — об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым?

Глава Минпромторга Денис Мантуров в понедельник объявил, что отечественная промышленность решила все вопросы с тепловизорами и двигателями танка Т-14 «Армата». Сейчас «двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании», цитирует министра ТАСС. Что касается тепловизоров, подтвердил Мантуров, то «у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится »Швабе» . Он добавил, что испытания «Арматы» идут по графику Минобороны

«Основная проблема танка «Армата» заключалась в том, что оборудование, которое стояло на нем первоначально, было дорогим и производилось за пределами России», — напомнил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если говорить о тепловизорах, то как раз матрицы, входящие в их состав, изготавливались за рубежом. Затем была поставлена задача перевести нашу технику на отечественные комплектующие. С этим мы успешно справились», — подчеркнул собеседник.

Эксперты напоминают, что есть ближний и дальний инфракрасный диапазоны, в которых и работают инфракрасные (или тепловизионные) прицелы танков.

«В советское время на дальний спектр обращали мало внимания и в итоге отстали от «западников», в частности, от Франции», — сетует член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, полковник запаса Виктор Мураховский.

Между тем при приеме инфракрасного излучения именно в дальнем диапазоне резко повышается дальность обнаружения цели, четче виден тепловой контраст объекта.

«Для работы в дальнем диапазоне нужны матрицы на специальных соединениях, например, кадмий — ртуть — теллур (КРТ), — пояснил газете ВЗГЛЯД Мураховский.

— Но у нас до недавнего времени собственного производства матриц КРТ не было вообще,

— мы закупали их у французов и потом на Вологодском оптико-механическом заводе собирали на их основе тепловизоры. Сейчас же, благодаря разработкам специализированных НИИ и НПО, освоено собственное опытное производство матриц на КРТ-пленках».

Как пояснил Мураховский, пока изготовление матриц на КРТ-пленках налажено в рамках опытного производства. Того, что уже выпущено, и тех матриц, что появятся в ближайшие годы, хватит для оснащения «Арматы» инфракрасными прицелами.

«Но в дальнейшем, разумеется, производство таких матриц надо будет превращать в серийное», — надеется Мураховский.

Напомним, после 2014 года связи между ВПК России и Франции постепенно были разорваны. Французские компании перестали поставлять в нашу страну матричные фотоприемные устройства для тепловизионных камер, создав тем самым угрозу для оснащения бронетехники современными прицелами.

В частности, речь идет о тепловизионных камерах Catherine FC производства Thales Group (владеет 50% акций группы компаний Sofradir), которые россияне сначала закупали напрямую, а потом по лицензии собирали на Вологодском оптико-механическом заводе.

Однако два года назад специалисты Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН сообщили о разработке собственных фотоприемных устройств. Эти и другие отечественные находки, часть из которых, разумеется, попала со временем в закрытый реестр, в итоге позволили добиться полного импортозамещения в области инфракрасных (ИК) прицелов и систем ориентирования.

Вице-премьер Юрий Борисов тогда объявил, что в России создан тепловизионный канал ТПК-К, который сможет полностью заменить тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции. Замену, по его словам, начал выпускать Красногорский оптический завод (завод имени Зверева). Как и оптический завод в Вологде, он принадлежит концерну «Швабе» ( Ростех ).

Кстати, Красногорский завод сумел создать аналоги и для других видов отечественного вооружения. Взамен фотоприемника французского производства, необходимого для обзорно-прицельной системы (ОПС) вертолета Ми-28, разработана система ОПС-28. Кроме того, для экипировки «Ратник» концерн создал новый легкий тепловизионный ночной прицел.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Т-14 — единственный в мире танк полностью третьего послевоенного поколения. Он может вести бой в непосредственном соприкосновении с противником, а также поддерживать наступление мотострелковых подразделений. «Армата» эффективен как для разрушения фортификационных сооружений, так и для поражения живой силы противника на открытой местности и в укрытиях. В конце прошлого года завершились предварительные испытания танка.