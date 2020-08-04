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Reuters: КНДР продолжает разработки ядерного оружия 

ТАСС и ещё 1 11 минут назад
КНДР заподозрили в разработке ядерного оружия
Фото: EPA
КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщается в закрытом промежуточном докладе независимых экспертов, представленном в понедельник комитету по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН.

"КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран — членов [ООН] полагает, что КНДР продолжает производить ядерное оружие", — цитирует агентство текст доклада.

Согласно документу, ряд стран считает, что Пхеньян в ходе последних шести ядерных испытаний с большой вероятностью разработал "миниатюрные ядерные устройства, подходящие для боеголовок [северокорейских] баллистических ракет", и будет продолжать развивать эту технологию.
При этом, как отмечает Reuters, в докладе не сообщается, об утверждениях каких именно государств идет речь.
В отношении Северной Кореи действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.
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Комментарии
Оружие , В мире , Санкции КНДР , Ядерное оружие , Совбез ООН , ООН , Reuters , КНДР
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