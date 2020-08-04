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Германия показала «убийцу» российской «Арматы» 

Lenta.ru 49 минут назад
Немецкий концерн Rheinmetall выложил в Twitter ролик с, вероятно, британским боевым танком Challenger 2, получившим новые бронь и пушку. Агентство Defence Express, ссылаясь на разработчиков, назвало показанное Германией оружие «убийцей» российского танка Т-14 «Армата».
Издание отмечает, что разработка танковой пушки стартовала в 2015 году, а уже в 2016 году оружие было представлено на выставке Eurosatory 2016. Как ожидается, пушку в ходе модернизации могут получить танки Challenger 2, Leopard-2 и Main Ground Combat System.
Defence Express отмечает, что пушка, по сравнению с предыдущими аналогичными изделиями, обеспечивает повышенную пробиваемость брони, в связи с чем может уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и ​​Т-90.
Вместе с тем, пишет издание, в ролике говорится о 130-миллиметровой пушке, тогда как в действительности там показано, вероятно, усиленное 120-миллиметровое орудие.
В апреле агентство Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Германия
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