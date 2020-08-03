«Раздвинуть границы»: каким будет будущее беспилотников

Четыре американские компании вступают в борьбу за контракт по созданию прототипа беспилотного летательного аппарата по программе Skyborg. Эта программа — наиболее перспективная в сфере беспилотной авиации, поскольку подразумевает использование искусственного интеллекта. В России подобных разработок не ведется, но у отечественных военных есть свое видение развития беспилотной авиации.

Военно-воздушные силы США могут сузить игровое поле в своем конкурсе по программе Skyborg к концу этого лета, планируя выделение средств одной или нескольким компаниям оборонно-промышленного комплекса для создания прототипа автономного боевого беспилотного летательного аппарата.

На прошлой неделе в этих целях были выбраны компании Boeing , Kratos, Northrop Grumman и General Atomics.

Все они претендуют на получение контракта на поставку БЛА в рамках программы Skyborg.

Если Boeing и Northrop Grumman в общем-то не нуждаются в подробном представлении, то несколько слов о компаниях Kratos Defense & Security Solutions и General Atomics Aeronautical Systems (дочерняя структура General Atomics) сказать следует.

Предприятие Kratos Defense & Security Solutions специализируется на проектировании, разработке и производстве беспилотных систем, спутниковой связи, киберсистем, микроэлектроники, систем ПРО, учебных и боевых систем.

Kratos является инженерно-техническим центром, основную долю сотрудников составляют инженеры и проектировщики с доступом к секретным разработкам правительства и работой строго в закрытых правительственных зонах и военных базах.

К разработкам компании Kratos Defense & Security Solutions относится экспериментальный беспилотный боевой летательный аппарат XQ-58 Valkyrie. Он спроектирован и изготовлен в рамках программы ВВС США по созданию недорогого демонстратора технологий с ударными возможностями (Low Cost Attritable Strike Demonstrator — LCASD).

Компания General Atomics Aeronautical Systems является ведущим разработчиком и производителем проверенных и надежных беспилотных летательных аппаратов, включая знаменитый многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator.

То есть все четыре американских компании — вполне достойные кандидаты на получение контракта от военного ведомства США на разработку перспективного БЛА.

По словам руководителя программного отдела ВВС США по истребителям и перспективным летательным аппаратам бригадного генерала Дейла Уайта, в качестве следующего шага планируется встреча с представителями этих четырех компаний, чтобы лучше понять достоинства и недостатки предлагаемых ими беспилотных летательных аппаратов, прежде чем выдать первый заказ на прототипы в течение следующих 60-90 дней.

Сколько конкурентов выйдет на следующий этап программы, еще предстоит определить, пишет Defense News. Это будет зависеть от того, сколько БЛА смогут купить Военно-воздушные силы США за счет имеющихся у них средств. Хотя контракты каждой из четырех компаний имеют максимальный размер в $400 млн, средства еще никому не выделены.

«У нас есть определенная сумма денег. Мы уже несколько ограничены в средствах, но у нас есть план как на этот, так и на 2021 год», — сказал Дейл Уайт журналистам во время круглого стола на этой неделе.

«Это в значительной степени определит, сколько будет стоить единичный беспилотный летательный аппарат. Также это определит, сколько и у кого мы будем покупать подобные БЛА», — добавил генерал.

Генерал Уайт признал, что выбор нескольких БЛА поможет «раздвинуть границы» летных экспериментов, которые начнутся в 2021 году, поскольку каждый летательный аппарат отличается конструктивными характеристиками, которые могут быть в перспективе полезны для самых различных миссий.

Как пишет Defense News, Skyborg — одна из трех «авангардных» программ Исследовательской лаборатории ВВС, которая используется в качестве потенциального гейм-чейнджера. В настоящее время программа Skyborg реализуется сразу в нескольких направлениях, включая как создание беспилотных летательных аппаратов, так и разработку программного обеспечения для пилотов, которые смогли бы управлять беспилотниками в процессе выполнения полетного задания.

В руководстве ВВС США считают, что Skyborg должна самостоятельно управлять решением целого ряда задач, начиная от взлета и посадки летательных аппаратов и заканчивая куда более сложными функциями, включая самостоятельное принятие решений в реальной боевой обстановке на основе анализа ситуационных факторов.

То есть, помимо роли ведомых в паре с пилотируемым истребителем, БЛА, оснащенные искусственным интеллектом, по замыслу ВВС США, должны иметь возможность и полностью автономного использования.

В командовании ВВС США рассчитывают, что беспилотные летательные аппараты в роли ведомых будут действовать в паре с истребителями F-35 и F-15EX. Перед БЛА будет ставиться задача по обнаружению радиоэлектронных средств противника. Что же касается истребителей ВВС США, то они будут лететь с отключенными РЛС обнаружения наземных целей, получая всю необходимую информацию от БЛА в режиме реального времени.

Рассматриваемые для Skyborg летательные аппараты ценой за пару миллионов долларов за экземпляр считаются вполне «пригодными для использования», то есть они могут быть применены повторно, но при этом достаточно дешевы, чтобы можно было терпеть убытки после их утраты в ходе боевых действий.

Но потребуется некоторое время, пишет Defense News, чтобы реализовать программу Skyborg, начиная с ее начальных этапов до постановки на вооружение. Вначале она будет использовать алгоритмы, чтобы автономно реагировать на определенные условия, постепенно продвигаясь к более продвинутому процессу принятия решений с поддержкой искусственного интеллекта.

«В конечном счете, мы постепенно увеличиваем автономию БЛА, а также работаем с истребителями и получаем отзывы пилотов о том, что имеет наибольшее значение для оперативного использования этих летательных аппаратов», — сказал руководитель Исследовательской лаборатории ВВС США бригадный генерал Хизер Прингл.

Ранее ВВС США заявляли, что Skyborg может быть введен в эксплуатацию уже в 2023 году, но генерал Дейл Уайт заявил, что пока эта дата окончательно не определена.

«Это должно быть более масштабное обсуждение проблемы внутри ВВС как вида Вооруженных сил. Решение о принятии на оснащение Военно-воздушных сил США программы Skyborg должно быть взвешенное и аргументированное со всех точек зрения», — сказал он.

«Появляющиеся инициативы по созданию «беспилотных ведомых» стали одним из современных трендов в развитии концепций развития беспилотной авиации. Под такими беспилотниками как правило подразумеваются интеллектуальные боевые беспилотные авиационные системы, которые по своим функциям должны мало отличаться от сопровождающих пилотируемых боевых самолетов», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

В частности, предполагается, что беспилотные ведомые смогут брать на себя значительную часть функций, в настоящее время выполняемых авиацией пилотируемой, выводя последнюю из-под удара противника. Среди задач, которые могут быть делегированы таким БЛА, называют разведку, наблюдение и рекогносцировку, постановку радиоэлектронных помех, нанесение ударов по различным наземным целям и даже воздушный бой.

Как сказал собеседник издания, такие БЛА смогут взаимодействовать с существующими современными или создаваемыми перспективными пилотируемыми летательными аппаратами со схожими с ними летно-техническими характеристиками, например, с самолетами F-35 и с F/A-18 различных модификаций.

По мнению Дениса Федутинова, при этом исключительно боевой авиацией перечень возможных «пользователей» «беспилотных ведомых» не исчерпывается.

Они могут дополнить собой самолеты-разведчики, топливозаправщики и прочие пилотируемые летательные аппараты, созданные на основе весьма уязвимых гражданских воздушных судов, обеспечив им защиту и снизив соответствующие риски потерь от действий противника.

Не исключено, что в тактическом плане такие беспилотные аппараты будут применяться в различных сценариях, включающих как одиночные, так и групповые действия, отметил Денис Федутинов. При этом наиболее продвинутым вариантом может быть применение именно групп беспилотных ведомых, работающих взаимосвязано на выполнение единой задачи, способных адаптироваться под меняющиеся условия, ранжировать подзадачи, распределяя их внутри группы, реконфигурироваться в зависимости от потерь и т.д.

«Пока не вполне понятно то, каким образом в рамках этой программы будет реализована процедура отдачи приказов пилотами беспилотным ведомым. Одним из наиболее удачных решений здесь было бы обеспечение взаимодействия посредством голосовых команд. Причем идеальным было бы обеспечение восприятия машиной не только команд из некоего предварительно определенного набора, а восприятие обычной речи», — рассказал Денис Федутинов.

По мнению собеседника издания, во-первых, такой подход обеспечил бы максимальное приближение к традиционному способу взаимодействия в пилотируемой авиации, что минимизировало бы отвлечение внимания пилотов. А, во-вторых, при этом не потребовалось бы проведения существенных модификаций имеющихся пилотируемых ЛА.

Среди других имеющихся в мире систем аналогичного назначения стоит в первую очередь упомянуть аппарат Loyal Wingman, работы по созданию которого ведутся подразделением корпорации Boeing в интересах Королевских ВВС Австралии.

Выкатка первого опытного образца состоялась 5 мая 2020 года на предприятии корпорации Boeing Australia, напомнил Денис Федутинов.

В России прямых аналогов указанной системе нет ни среди существующих, ни среди разрабатываемых систем БЛА, отметил главред «Беспилотной авиации».