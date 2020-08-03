Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские подлодки заинтересовали Пентагон 

Газета.Ru 15 минут назад
Новейшие российские подлодки с расширенными боевыми способностями вызвали обеспокоенность Пентагона. Об этом сообщает Akharin Khabar.
Соответствующее заявление сделал командующий NORTHCOM генерал-лейтенант Глен Ван Херк.
Он также отметил, что за 32 года своей службы он «еще ни разу не сталкивался с такими серьезными вызовами». По его словам, российские подлодки представляют «разноплановые угрозы для национальной безопасности США».
Херк также уточнил, что боевой мощи субмарин становится сложнее противостоять, а сами судна — труднее отследить. Он предположил, что Китай также скоро станет аналогичной угрозой.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Газета.Ru: последние новости
Mitsubishi получит контракт на разработку истребителей для японских военных Mitsubishi получит контракт на разработку истребителей для японских военных Генерал: ядерного арсенала США хватит на сдерживание России и Китая Генерал: ядерного арсенала США хватит на сдерживание России и Китая Польша отказалась размещать американские истребители вблизи России Польша отказалась размещать американские истребители вблизи России
Оружие , Армия , Видео , Войска , США , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Путь в один конец
Путь в один конец
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Crew Dragon приводнился у побережья США
00:30
Crew Dragon приводнился у побережья США
Наука и техника Катастрофы
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение