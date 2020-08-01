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Mitsubishi получит контракт на разработку истребителей для японских военных 

Газета.Ru и ещё 1 58 минут назад
Mitsubishi разработает истребители для японских военных
Фото: газета.ру
Министерство обороны Японии намерено заключить контракт с японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries на разработку новых истребителей, которые должны прийти на смену устаревшим F-2. Об этом пишет Nikkei.
Отмечается, что корпорация будет полностью ответственна за проектирование и производство истребителей.
Корпорация также заключит соглашения с субподрядчиками среди японских и американских производителей, однако ключевые элементы истребителей будут производить и разрабатывать японские компании.
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Оружие , Армия , Войска , Япония
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