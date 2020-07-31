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Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута» 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
В Польше оценили мощь российского «Спрута»
Фото: РИА Новости
Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", которые Индия может купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника. Такое мнение высказало польское издание Defence24.
Ранее индийское издание Economic Times со ссылкой на военные источники сообщило, что правительство страны разрешило закупки за рубежом легких танков на фоне военного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе. Среди возможных вариантов Economic Times упомянуло "Спрут СДМ-1", которые по своим техническим характеристикам похожи на танки Т-72 и Т-90, эксплуатируемые индийской армией.
"Спрут" благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способно продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативу основному танку вооруженных сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, считает автор материала в Defence24.
Он отметил, что "Спрут-СДМ1" отлично подходит для нейтрализации китайского танка Тип 15, который НОАК использует для "работы" в горах.
"Спрут-СД" — российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Она предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. "Спрут-СДМ1" является модернизированной версией орудия.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня.
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Оружие , Армия , Индия , Китай
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