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В Польше оценили мощь «Спрута» из России 

Lenta.ru 59 минут назад
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Фото: Lenta.ru
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Польское издание отмечает, что оружие «благодаря своей небольшой массе, размерам и высокой огневой мощи может зарекомендовать себя в индийской армии в качестве замены основного танка на пересеченной, горной местности Гималаев, увеличивая боеспособность и огневую мощь расположенных там подразделений».
Согласно оценке Defence24, российский «Спрут-СД» может применяться против китайского легкого танка Type 15, приспособленного для эксплуатации в условиях горной местности.
В июле в Defence24 обратили внимание на то, что приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом.
В январе 2017 года командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов заявил, что противотанковая пушка «Спрут-СДМ-1» начнет поступать на вооружение ВДВ в 2017 году.
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Комментарии
Оружие , Армия , Владимир Шаманов , Индия , Китай , Польша
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