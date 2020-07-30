«Запад не повторит»: каким будет новый перехватчик РФ

Скорость, близкая к гиперзвуковой, все виды ракетного вооружения и непревзойденные боевые характеристики — перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) создадут на базе истребителя МиГ-31. Проект стартовал еще в 2017-м и сейчас находится на стадии опытно-конструкторских работ. Несколько вариантов перспективного перехватчика Минобороны уже выбрало. О том, какой будет новая "гончая", — в материале РИА Новости.

Средство защиты

Как утверждает разработчик, для снижения заметности самолета в конструкции применят самые современные материалы, кроме того, существенно увеличится радиус перехвата, улучшатся высотные и скоростные показатели.

"Сухой" Генеральный директор компаний "МиГ" Илья Тарасенко объяснял: жизненный цикл истребителя МиГ-31 завершится через десять лет, и, несмотря на постоянную модернизацию, ему потребуется замена.

Ожидается, что ПАК ДП станет новым этапом укрепления обороноспособности страны и частью глобальной комплексной системы защиты границ. Специалисты указывают: сейчас, когда в мире создается все более дальнобойное ракетное оружие, а носители могут доставить его на большие расстояния, новый перехватчик как нельзя кстати.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости отметил, что в странах НАТО основное ударное средство — самолеты, крылатые и баллистические ракеты средней дальности. США активно работают над тем, чтобы получить возможность наносить удары с дистанций далеко за пределами зоны действия противовоздушной обороны. Этому помешают авиационные комплексы, главная задача которых — вывести из строя как можно больше носителей ракет.

"Боевой радиус самолетов в два раза больше, чем у зенитных ракетных систем, — пояснил Леонков. — Самолеты первыми отражают воздушное нападение. И вопрос перехвата остается краеугольным. Новый истребитель с повышенными скоростными характеристиками и увеличенным боевым радиусом будет работать с очень больших высот — 20-25 километров".

Как и все современные самолеты, ПАК ДП получит бортовое оборудование, позволяющее перехватывать противника в условиях мощного радиоэлектронного противодействия. В том числе — комплексы РЭБ, сбивающие с курса или нейтрализующие головки самонаведения вражеских ракет. Очевидно, многое в управлении самолетом автоматизируют. Вероятно, перехватчик сможет уничтожать даже космические объекты.

Универсальный боец

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что главной задачей перспективного самолета, как и его предшественника, станет патрулирование и оборона северных территорий России.

"У конструкторов есть возможность глубокой модернизации истребителя МиГ-31 за счет новых двигателей, — говорит Попов. — Перехватчик сможет долго летать на сверхзвуке без форсажа. Будет барражировать в экономичном режиме на большой высоте в зоне ожидания. Такие машины помогут очень быстро отразить атаку любых средств воздушного нападения — крылатых, баллистических или оперативно-тактических ракет, беспилотников и бомбардировщиков".

Кроме того, перспективный истребитель возьмет на борт гораздо большую боевую нагрузку и воспользуется широким спектром вооружений.

"Габариты радиотехнического, навигационного оборудования и других бортовых систем уменьшаются, — продолжает эксперт. — Таким образом, в самолете высвобождается пространство для боеприпасов. А это управляемые, корректируемые авиабомбы, ракеты "воздух — воздух" всех диапазонов, противокорабельные средства, гиперзвуковое оружие".

Перспективному комплексу дальнего перехвата не потребуется тот уровень "невидимости", которым обладают, например, истребители пятого поколения Су-57.

"Для охраняющего госграницу перехватчика эти качества не так важны, как для истребителей воздушного боя, действующих на линии фронта, — уточняет Попов. — Тут главное — быстро нанести удар".

© Минобороны РФ / Сергей Коновалов /// Дозаправка высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 в небе над Камчаткой

Высотные "гончие"

Истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 приняли на вооружение в начале 1980-х. Это первый отечественный сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Примерно тогда же американцы разработали крылатую ракету "Томагавк", умеющую летать на сверхмалой высоте с огибанием рельефа местности.

Кроме того, у США имелись ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками, запускаемые со стратегических бомбардировщиков B-52. Перед этим оружием были особо уязвимы границы СССР с севера и востока, где из-за обширности территорий трудно было создать сплошное радиолокационное поле и построить достаточно аэродромов для самолетов ПВО.

Срочно потребовался самолет, способный быстро преодолевать огромные расстояния и перехватывать ракеты противника или их носители далеко на подходе к границам. Сверхскоростной истребитель МиГ-25 разгонялся до 2,8 тысячи километров в час. Но он не мог эффективно бороться с крылатыми ракетами. Тем не менее самолет хорошо подходил для того, чтобы на его базе сделать более совершенный перехватчик.

И хотя внешне МиГ-31 сильно похож на предшественника, внутри это совершенно другая машина. Во-первых, двухместная — экипаж пополнили штурманом-оператором. Усилили фюзеляж, и самолет стал устойчивее на больших углах атаки. Благодаря мощной радиолокационной станции "Заслон" перехватчик видел цели на дистанции 200 километров, одновременно сопровождал десять и атаковал сразу четыре объекта. Модернизированная версия "Заслона-М" позволяла атаковать уже восемь целей и вести 24.

Кроме того, "тридцать первый" получил новые двигатели: практический потолок превысил двадцать километров, а на высоту десять километров самолет поднимался меньше чем за восемь минут. Максимальная скорость увеличилась до трех тысяч километров в час — достаточно для перехвата даже высокоскоростных американских разведчиков SR-71 Blackbird.