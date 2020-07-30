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Российским танкам повысили бронебойность 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Российским танкам повысили бронебойность
Фото: РИА Новости
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию «Ростех») запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек.
Как рассказали в пресс-службе института, разработка относится к области артиллерийской техники, однако ее можно использовать и для боеприпасов стрелкового оружия.
Для этого специалисты предложили новую конструкцию «ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда». Такие снаряды выглядят как длинный «сердечник», похожий формой на лом для пробития брони. Этот «лом» облачен в ведущее устройство, которое скользит внутри ствола пушки, разгоняя его.
«Новая конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации (изгибной жесткости). Таким образом, бронепробивное действие снаряда увеличивается», — отметил один из авторов изобретения — передает РИА «Новости» слоап начальника отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИточмаша Алексея Щекина.
По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
Изобретение стало результатом совместных исследований ЦНИИточмаша с Тульским государственным университетом.
Напомним, в марте 2019 года в ЦНИИточмаше были созданы новые зажигательные патроны.
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Оружие , Армия , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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