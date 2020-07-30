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Российским «Прибоям» предрекли потопление 

Lenta.ru 29 минут назад
Два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 («Прибой») стоимостью 100 миллиардов рублей больше отвечают задачам Военно-морского флота (ВМФ) России, чем французские Mistral, однако совершенно не нужны ему. Об этом говорится в статье «Военно-промышленного курьера», написанной с участием заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктора военных наук Константина Сивкова.
В публикации отмечается, что, скорее всего, УДК «окажутся дорогими, но бесполезными игрушками». «Это совершенно не нужные стране вертолетоносцы. Гораздо полезнее было бы превратить их в легкие авианосцы», — утверждают авторы.
Обозреватели уверены, что для использования вертолетоносцев необходима поддержка истребительной авиации, которую могут обеспечить только авианосцы, и предрекают им потопление в случае серьезной военной кампании. «Проведение любой десантной операции в качестве ключевого условия предполагает завоевание господства на море и в воздухе в районе высадки и на маршрутах движения десантных отрядов, причем на достаточно долгое время. Иначе десант потопят на переходе морем и уничтожат в районе высадки еще до того, как морская пехота окажется на берегу», — замечают авторы.
В публикации говорится, что в настоящее время ВМФ России «способен обеспечить захват такого господства только в акваториях морей и океанов, прилегающих к нашим границам. Точнее — на радиус действия береговой истребительной авиации, на удалении от побережья до 300-400 километров. Авианосцев у страны нет, не хватает мощных надводных кораблей».
Там же утверждается, что вероятной причиной постройки УДК проекта 23900 является необходимость загрузки керченского судостроительного завода «Залив», который во времена СССР построил самое большое судно страны — танкер «Мир» («Крым») водоизмещением 150 тысяч тонн. «Чтобы избежать позора с банкротством крымского судостроения, приходится тратить казенные деньги на постройку бесполезных гигантов», — пишут авторы.
20 июля в России было начато строительство сразу шести кораблей. Так, в Северодвинске были заложены атомные подлодки «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М «Ясень-М», в Керчи — универсальные десантные корабли (вертолетоносцы) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой», в Санкт-Петербурге — фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» модернизированного проекта 22350.
В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что расположенный в Крыму завод «Залив» построит два УДК за примерно 100 миллиардов рублей.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Константин Сивков , Судостроительный завод "Залив" , ИТАР-ТАСС
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