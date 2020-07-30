Российским «Прибоям» предрекли потопление 

Два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 («Прибой») стоимостью 100 миллиардов рублей больше отвечают задачам Военно-морского флота (ВМФ) России , чем французские Mistral, однако совершенно не нужны ему. Об этом говорится в статье «Военно-промышленного курьера», написанной с участием заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктора военных наук Константина Сивкова

В публикации отмечается, что, скорее всего, УДК «окажутся дорогими, но бесполезными игрушками». «Это совершенно не нужные стране вертолетоносцы. Гораздо полезнее было бы превратить их в легкие авианосцы», — утверждают авторы.

Обозреватели уверены, что для использования вертолетоносцев необходима поддержка истребительной авиации, которую могут обеспечить только авианосцы, и предрекают им потопление в случае серьезной военной кампании. «Проведение любой десантной операции в качестве ключевого условия предполагает завоевание господства на море и в воздухе в районе высадки и на маршрутах движения десантных отрядов, причем на достаточно долгое время. Иначе десант потопят на переходе морем и уничтожат в районе высадки еще до того, как морская пехота окажется на берегу», — замечают авторы.

В публикации говорится, что в настоящее время ВМФ России «способен обеспечить захват такого господства только в акваториях морей и океанов, прилегающих к нашим границам. Точнее — на радиус действия береговой истребительной авиации, на удалении от побережья до 300-400 километров. Авианосцев у страны нет, не хватает мощных надводных кораблей».

Там же утверждается, что вероятной причиной постройки УДК проекта 23900 является необходимость загрузки керченского судостроительного завода «Залив» , который во времена СССР построил самое большое судно страны — танкер «Мир» («Крым») водоизмещением 150 тысяч тонн. «Чтобы избежать позора с банкротством крымского судостроения, приходится тратить казенные деньги на постройку бесполезных гигантов», — пишут авторы.

20 июля в России было начато строительство сразу шести кораблей. Так, в Северодвинске были заложены атомные подлодки «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М «Ясень-М», в Керчи — универсальные десантные корабли (вертолетоносцы) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой», в Санкт-Петербурге — фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» модернизированного проекта 22350.

В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что расположенный в Крыму завод «Залив» построит два УДК за примерно 100 миллиардов рублей.