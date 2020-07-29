Носитель «Калибров» заложили на Дальнем Востоке

Корвет «Павловск» построят для Тихоокеанского флота по гособоронзаказу. Он станет четвёртым кораблём серии, возводимом на АСЗ, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что три других корабля серии — «Удомля», «Ржев» и «Уссурийск» — находятся в «неплохой степени готовности». Вся серия должна быть сдана к 2026 году.

Вице-адмирал ТОФ Денис Березовский на церемонии отметил корветы «Громкий» и «Совершенный», прежде построенные на заводе. По его словам, они успешно прошли испытания в Тихом океане.

Эти корветы подверглись такому испытанию, что сами не ожидали. Но все испытания они прошли достойно, без единой поломки, полностью выполнили задачи и продолжили традиции нашего славного флота, — добавил вице-адмирал.

Основным оружием кораблей проекта 22800 является универсальный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».