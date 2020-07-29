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Американский «Калашников» KS-12: ни на что не похожий дробовик (The National Interest, США) 

ИноСМИ 55 минут назад
«Калашников» KS-12 из США: ни на что не похожий дробовик
Фото: © РИА Новости, Михаил Воскресенский
В США поклонники надежных карабинов переживали, что из-за антироссийких санкций не смогут купить ружье «Сайга-12». Это оружие сделано в стиле автомата Калашникова. The National Interest (США) рекомендует США импортозамещение, рассказывая об отечественном аналоге. Знакомьтесь: Калашников KS-12, основанный на серии «Сайга».
Что получится, если взять базовую модель, принцип отвода пороховых газов и поворотный затвор серии автоматов Калашникова, включая печально известный АК-47, и сделать из этого дробовик? Получится «Сайга-12», одно из самых популярных полуавтоматических гладкоствольных ружей!
Легендарный Михаил Калашников создал его для «Ижмаша», который сегодня называется в честь него — концерн «Калашников». «Сайга-12» используется в качестве боевого оружия как карабин, а ружье под патрон 12 калибра продается по всему миру. В России покупатель может приобрести такое оружие, если у него есть лицензия на гладкоствольное ружье. До 2014 года «Сайга-12» было одним из самых популярных в США полуавтоматических ружей.
Но после того как Российская Федерация аннексировала Крым, президент Барак Обама издал указ 13662, запрещающий импорт любой продукции предприятия «Ижмаш», включая ружье «Сайга-12». Американским санкциям против России не видно конца, и из-за этого мы можем лишиться возможности приобретать ружья в стиле автомата Калашникова.
Но на самом деле американцы могут купить такое ружье (если им повезет найти его на складе), правда, с той разницей, что изготовлено оно не концерном «Калашников» на российском предприятии «Ижмаш», а во Флориде.
Знакомьтесь: Калашников KS-12 американского производства, полуавтоматическое ружье, изготавливаемое в Америке с 2017 года, основанное на серии «Сайга».
Все дело в том, что компания-производитель сегодня является частной. Кроме того, она занимается производством огнестрельного оружия наподобие «Калашникова» для правоохранительных органов, военных и, что самое важное, для широкой продажи на коммерческом рынке. Эта компания была создана из-за американских санкций, которые запрещают импорт российского огнестрельного оружия. Сейчас между двумя компаниями нет никаких связей, кроме названия, однако стрелки могут рассчитывать на то, что получат «Калашников» прочной и надежной конструкции, но американского производства.
Поистине это лучший из двух миров, и KS-12 этот факт подтверждает. По данным журнала Национальной стрелковой ассоциации, в мае этот дробовик был самым продаваемым из полуавтоматического оружия.
Внешне он очень похож на легендарную серию АК. Из него можно вести стрельбу 70-мм и 76-мм патронами из латуни с низким содержанием цинка благодаря усовершенствованной системе отвода газов. Хотя идея пришла еще создателям этого оружия в России, эта система отвода газов остается инновационной и сегодня. Ружье также имеет классическую прицельную планку, как у АК. А резьба на конце ствола KS-12 дает стрелку возможность поставить любой дульный тормоз по своему выбору. KS-12 продают с одним магазином на пять патронов. В продаже есть также магазины и диски большей емкости.
Так что KS-12 — это «Калашников». Но это ружье такое же американское, как бейсбол и яблочный пирог.
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Комментарии
Оружие , Статьи , Санкции , Крым наш , Барак Обама , Михаил Калашников , МВД , Ижмаш , The National Interest , США
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