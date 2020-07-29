«Калашников» KS-12 из США: ни на что не похожий дробовик

The National Interest (США) рекомендует США импортозамещение, рассказывая об отечественном аналоге. Знакомьтесь: США поклонники надежных карабинов переживали, что из-за антироссийких санкций не смогут купить ружье «Сайга-12». Это оружие сделано в стиле автомата Калашникова.рекомендует США импортозамещение, рассказывая об отечественном аналоге. Знакомьтесь: Калашников KS-12, основанный на серии «Сайга».

Что получится, если взять базовую модель, принцип отвода пороховых газов и поворотный затвор серии автоматов Калашникова, включая печально известный АК-47, и сделать из этого дробовик? Получится «Сайга-12», одно из самых популярных полуавтоматических гладкоствольных ружей!

Легендарный Михаил Калашников создал его для «Ижмаша» , который сегодня называется в честь него — концерн «Калашников». «Сайга-12» используется в качестве боевого оружия как карабин, а ружье под патрон 12 калибра продается по всему миру. В России покупатель может приобрести такое оружие, если у него есть лицензия на гладкоствольное ружье. До 2014 года «Сайга-12» было одним из самых популярных в США полуавтоматических ружей.

Но после того как Российская Федерация аннексировала Крым, президент Барак Обама издал указ 13662, запрещающий импорт любой продукции предприятия «Ижмаш», включая ружье «Сайга-12». Американским санкциям против России не видно конца, и из-за этого мы можем лишиться возможности приобретать ружья в стиле автомата Калашникова.

Но на самом деле американцы могут купить такое ружье (если им повезет найти его на складе), правда, с той разницей, что изготовлено оно не концерном «Калашников» на российском предприятии «Ижмаш», а во Флориде.

Знакомьтесь: Калашников KS-12 американского производства, полуавтоматическое ружье, изготавливаемое в Америке с 2017 года, основанное на серии «Сайга».

Все дело в том, что компания-производитель сегодня является частной. Кроме того, она занимается производством огнестрельного оружия наподобие «Калашникова» для правоохранительных органов , военных и, что самое важное, для широкой продажи на коммерческом рынке. Эта компания была создана из-за американских санкций, которые запрещают импорт российского огнестрельного оружия. Сейчас между двумя компаниями нет никаких связей, кроме названия, однако стрелки могут рассчитывать на то, что получат «Калашников» прочной и надежной конструкции, но американского производства.

Поистине это лучший из двух миров, и KS-12 этот факт подтверждает. По данным журнала Национальной стрелковой ассоциации, в мае этот дробовик был самым продаваемым из полуавтоматического оружия.

Внешне он очень похож на легендарную серию АК. Из него можно вести стрельбу 70-мм и 76-мм патронами из латуни с низким содержанием цинка благодаря усовершенствованной системе отвода газов. Хотя идея пришла еще создателям этого оружия в России, эта система отвода газов остается инновационной и сегодня. Ружье также имеет классическую прицельную планку, как у АК. А резьба на конце ствола KS-12 дает стрелку возможность поставить любой дульный тормоз по своему выбору. KS-12 продают с одним магазином на пять патронов. В продаже есть также магазины и диски большей емкости.

Так что KS-12 — это «Калашников». Но это ружье такое же американское, как бейсбол и яблочный пирог.