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Польша испугалась размещать F-35 вблизи Калининградской области 

Lenta.ru 38 минут назад
Польша испугалась размещать F-35 вблизи России
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Польша испугалась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстояниии 80 километров от Калининградской области, и не будет этого делать в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии. Соответствущая заметка опубликована Defence24.
В публикации польского портала отмечается, что размещение самолета вблизи границ с Россией и Белоруссией может позволить вероятному противнику изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики, свойственные истребителю американского производства, в связи с чем базу для F-35 Lightning II разумно обустраивать в Свидвине.
Издание пишет, что в находящейся в граничащем с Германией Западно-Поморским воеводством на 21-й тактической авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Польши десять лет назад располагались две эскадрильи истребителей Су-22, в связи с чем данный объект сохранил соответствующую инфраструктуру, которая, однако, нуждается в модернизации.
Подобные выводы Defence24 делает на основе объявленного при участии Минобороны Польши тендера, предполагающего строительные работы на авиабазе в Свидвине. Издание не исключает, что в действительности в будущем там могут быть размещены не F-35 Lightning II, а истребители F-16 Fighting Falcon, находящиеся также на авиабазе Кшесины в Познани.
В июле Defense News сообщило, что ВВС США выкупят восемь истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, первоначально построенных для Турции крупнейшей в мире военно-промышленной компанией Lockheed Martin.
В том же месяце глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.
Соглашение о приобретении Польшей у США 32 истребителей F-35A Lightning II подписано в январе на польской авиабазе Демблин. Сумма контракта составила 4,6 иллиарда долларов. Ежегодно Польша, начиная, с 2024-го, должна получать по четыре-шесть таких самолетов.
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Комментарии 4
Оружие , Армия , Войска , Исмаил Демир , Министерство обороны , Германия , Калининградская Область , Мальборк , Польша
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