Завершаются испытания уникального супероружия

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую президент РФ Владимир Путин полтора года назад «достал из загашника», успешно завершаются. В Минобороны заявили, что ракету запускали на море — с фрегата «Адмирал Горшков». Уникальные характеристики супероружия подтвердились, считают военные.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». В заявлении военного ведомства говорится, что испытательные пуски проводились с фрегата «Адмирал Горшков».

«Пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости», — отметили военные.

Кроме того, в российском Минобороны сообщили о параллельно проходящих испытаниях беспилотной атомной субмарины с аппаратами «Посейдон».

Ракетами «Циркон», которые разрабатывает и производит НПО машиностроения в Реутове , планируют вооружать фрегаты проекта 22350 (к ним относится и «Адмирал Горшков») и атомные подлодки проектов 885/885М «Ясень».

20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — заявил президент.

Верховный главнокомандующий также отметил, что скорость «Циркона» достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Потенциал «Циркона» высоко оценили за океаном — ракеты представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, писало ранее издание National Interest.

«Само оружие очень маневренное. Использование перехватчиков для остановки гиперзвуковой ракеты — это все равно, что пытаться сбить пулей пулю», — говорится в материале.

В декабре 2019 года американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведывательного сообщества Америки выпустил подробный материал о новой российской ракете «Циркон». Американская разведка предполагает, говорится в сообщении, что эти ракеты начнут производить в 2021 году, а на вооружение Военно-морского флота РФ «Циркон» поступит не ранее 2022 года. США не способны сейчас эффективно противостоять этой ракете, признают источники в американских силовых структурах. Кроме того, британский таблоид Daily Mirror опубликовал статью, в которой заявлялось, что «Циркон» несет в себе угрозу для Королевского флота и это оружие способно перетряхнуть расстановку сил на международной арене.

Новейшее оружие влечет за собой создание аналогов за границей и средств противодействия. Россия ведет разработку «контргиперзвукового» оружия.

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил президент РФ Владимир Путин.

В то же время, на Западе потенциал российского оружия подвергают критике. Издание Foreign Policy считает, что гиперзвуковое оружие России «с прицелом на США» может «больше лаять, чем кусать».

Журнал FP отмечает, что после многих лет западных санкций и слабых надежд на экономический рост новейшее гиперзвуковое оружие России отчасти служит целям внутренней повестки.

В феврале 2019 года российский телеведущий Дмитрий Киселев в эфире передачи «Вести недели» выделил несколько «целей» на территории Америки для уничтожения их с помощью «Цирконов». По его подсчетам, ракеты смогут достигнуть «центры принятия решений» в США менее чем за пять минут. Однако американские СМИ сразу же указали на ошибки в сюжете Киселева: как минимум две из названных им целей оказались уже закрыты. В частности, телеведущий перечислял среди прочих «центров принятия решений» оставленный в 1998 году тренировочный центр Форт Ритчи в штате Мэриленд и закрытую в 2001 году калифорнийскую база ВВС Макклеллан.

И в то же время Пентагон попросил у американских налогоплательщиков еще больше денег на разработку гиперзвукового оружия. Администрация Дональда Трампа решила увеличить бюджет исследований на несколько миллиардов долларов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Россия ответит на любую угрозу со стороны противника зеркально.