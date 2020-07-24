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Sina: С-500 «Прометей» превосходит американский комплекс THAAD 

Газета.Ru 34 минуты назад
Американский комплекс противоракетной обороны THAAD может уступать создаваемой в России зенитной ракетной системе С-500, считают китайские журналисты. Об этом ранее говорили и в немецком издании Focus, по мнению которого с С-500 Россия опередила другие западные страны в вопросах ПРО-ПВО на 15–20 лет.
Комплекс противоракетной обороны (ПРО) США THAAD долгое время был мощнейшим и самым известным в мире, но теперь его авторитету угрожает российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500, говорится в материале китайского издания Sina.
В статье подчеркнули, что американская система ПРО раскрыла научно-технический потенциал Соединенных Штатов.
Она может обнаруживать и защищать от баллистических ракет, выходящих из верхних слоев атмосферы или проходящих конечный участок траектории полета. Кроме того, THAAD способен осуществлять простую противовоздушную оборону и вести огонь по военной авиации противника.
«Соединенные Штаты за столько лет привыкли полагаться на свое могущество и позволили себе расслабиться. Россия воспользовалась моментом и обошла их в данной области. Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD», — утверждает автор материала.
Все показатели комплекса США свидетельствуют о его мощности, пишут в издании. В статье говорится, что система поиска и сопровождения противоракет представлена радарами двух моделей: одна отвечает за поиск баллистических ракет при подъеме, а другая осуществляет наведение во время перехвата падающей боеголовки. Цель обнаруживается в Х-диапазоне, а зона действия радаров достигает от нескольких сотен до нескольких тысяч километров.
В то же время С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем воздушно-космической обороны, обратили внимание журналисты. Дальнобойность этого ЗРК на 50% больше, чем у С-400. Кроме того, высота и скорость объекта перехвата почти вдвое превосходит показатели предшественника.
С-500 состоит из пункта боевого управления, противоракетной и противосамолетной части.
Этот комплекс может перехватывать практически все средства воздушного нападения, которые есть на вооружении США. К тому же система способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.
«По информации российских изданий, новый ЗРК поступит в войска до конца года, а передача первого серийного образца запланирована на 2025 год. Этот прорыв можно смело назвать сокрушительным для американского комплекса ПРО», — констатировали в Sina.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля–воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система может уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели — самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.
Ранее в июле Focus писал, что благодаря новому зенитно-ракетному комплексу С-500 Россия опередила США и другие западные страны в вопросах ПВО на 15–20 лет. Как указали в немецком издании, даже новейшие истребители пятого поколения с применением стелс-технологий могут оказаться легкой добычей для «Прометея».
Изначально эти комплексы собирались принять на вооружение в 2025 году, но, возможно, эти системы поступят в армию уже в 2020 году.
«Комплекс С-500 способен уничтожить практически все существующие и достойные упоминания цели в ближнем космосе и атмосфере, поэтому он способен решать стратегические вопросы в области противоракетной обороны», — цитировало издание слова военного специалиста Игоря Коротченко.
В материале журналисты обратили внимание, что ЗРК С-500 стал «всеядным» комплексом, существенно опережающим западные системы ПВО. К тому же еще в 2019 году китайские эксперты говорили о «Прометее» как о самом передовом комплексе в мире, способном сбивать даже метеориты.
В начале месяца главный командующий ВКС Сергей Суровикин заявил в интервью «Красной звезде», что С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.
По его словам, технические характеристики «Прометея» позволяют отнести его к первому поколению систем противокосмической обороны.
«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — обратил внимание главком.
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Оружие , Армия , Видео , Статьи , Игорь Коротченко , Сергей Суровикин , США
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