Что не так с российскими БПЛА?

Хуаньцю шибао (Китай) выявляет недостатки, связанные с реальной мощностью беспилотников. Многие страны активно занимаются развитием беспилотных летательных аппаратов, в том числе и Россия . Больше всего привлекают внимание ее «Орион» и «Охотник». Однако, анализируя то, как обстоят дела с российскими БПЛА,выявляет недостатки, связанные с реальной мощностью беспилотников.

Листья вяза рано желтеют, и в сумерках над древним полем битвы несутся облака. Поскольку ситуация в Сирии все больше усложняется, и к борьбе присоединяются разнообразные силы, сирийский театр военных действий из простой военной конфронтации превратился в полигон для испытаний нового оружия и новых методов ведения боя.

Беспилотные боевые платформы, в особенности беспилотные летательные аппараты (БПЛА), несомненно, являются важным направлением будущего развития высокотехнологичной военной техники. Итак, какие именно реальные боевые и экспериментальные практики применяют в Сирии российские военные касательно беспилотников и в чем специфика этих действий? Как обстоят дела с тенденцией будущего развития БПЛА российской армии?

Увеличение инвестиций в исследования и разработки беспилотников и накопление опыта в тактическом сотрудничестве

С 2012 года Россия увеличила инвестиции в исследования и разработки беспилотных технологий. В настоящее время общее количество российских военных беспилотников превысило две тысячи машин, и они принимали участие почти во всех боевых учениях российской армии. По сообщениям зарубежных СМИ, с момента начала антитеррористической операции в Сирии российские беспилотники выполнили более 23 тысяч полетов общей продолжительностью около 140 тысяч часов. Кроме того, БПЛА могут вести круглосуточный мониторинг наземного театра военных действий, и зона покрытия охватывает практически всю территорию Сирии.

Российская армия создала отряды беспилотных летающих аппаратов в составе авиационной группы российских ВКС на авиабазе Хмеймим и на военно-морской базе Тартус российских ВМФ, а также боевую группировку БПЛА в составе российских сухопутных войск. В общей сложности в Сирии находятся около 80 российских беспилотных летательных аппаратов, в том числе такие модели, как «Тахион», «Гранат-4», «Птеро», «Элерон-33СВ», «Орлан-10» и «Форпост». Кроме того, были проведены боевые испытания новых моделей беспилотников.

Большинство российских военных боевых беспилотников, дислоцированных в Сирии, представляют собой малые беспилотники, а их основная нагрузка состоит в переносе электронного оборудования для ретрансляции связи, разведки и мониторинга, радиоэлектронного подавления и других задач, обеспечивая функцию поддержки на поле боя.

30 сентября 2015 года российская армия нанесла авиаудар по экстремистским силам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.) в Сирии. Перед боевой операцией российская армия предварительно развернула около десяти беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Благодаря многофункциональной поддержке беспилотников российские военные завершили разведку и мониторинг, наведение на цели и другие задачи, а также смогли оценить эффективность авиационного удара и приумножили опыт тактического взаимодействия пилотируемых самолетов и беспилотников.

10 октября 2015 года Министерство обороны России продемонстрировало СМИ видео, снятое беспилотником российской армии во время бомбардировки по целям террористов. Это видео показало, что российская армия может с помощью беспилотников снимать причиненный ущерб от авиаударов для оценки результатов.

Кроме того, благодаря преимуществу в сборе информации, российские военные беспилотники также проводили поисково-спасательные операции. 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24. Именно российский беспилотник «Орлан-10» первым обнаружил местоположение пилота, и предоставленное им точное направление последующей спасательной группе обеспечило успешное продвижение поисково-спасательной операции.

Приведенный выше пример представляет собой типичное применение российских военных беспилотников на сирийском поле битвы, то есть использование БПЛА для разведывательных и коммуникационных задач, корректировки и направления стрельбы своих войск, а кроме того, для оценки эффективности авиаударов. Можно сказать, что беспилотники уже стали важным компонентом системы контроля и управления российской армии, важным узлом системы боевых операций, который выполняет важную задачу поддержки военных действий.

Интеллектуализация военных операций с помощью БПЛА стала необратимой тенденцией

Высотные беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета, массовое применение ударно-разведывательных беспилотников, интеллектуализация БПЛА, совместные операции и скоординированные боевые действия уже стали необратимой тенденцией, и Россия также начала проводить эксперименты в смежных областях.

В этом отношении наиболее привлекает внимание БПЛА «Орион» и проектируемый беспилотник «Охотник».

Дрон «Орион» имеет длину 8 метров, размах крыльев 16 метров, взлетный вес в 1 тонну и обладает полезной нагрузкой в 200 килограмм. Этот планер нормальной аэродинамической схемы имеет удлиненное среднерасположенное крыло и хвостовое оперение V-образной формы, оснащен поршневым двигателем. Его боевое применение аналогично американскому БПЛА MQ-1 «Хищник».

По сообщениям зарубежных СМИ, средневысотный беспилотник большой продолжительности полета «Орион», разработанный российской группой «Кронштадт» , прошел боевые испытания в Сирии и начал выполнять экспериментальные боевые задачи в составе ВВС России.

В настоящее время Минобороны России уже подписало акт приемки первого беспилотного летательного аппарата «Орион». Российские эксперты по БПЛА заявляют, что принятие этого типа беспилотников на вооружение является долгожданным и очень важным событием для российской армии, поскольку до этого в российской армии не было такого тяжелого беспилотника.

Проект беспилотного летательного аппарата «Охотник» появился в 2011 году. За проектно-конструкторские работы отвечала компания «Сухой» . Вес данной модели составляет 20 тонн, максимальная скорость полета 1000 километров в час, а бомбовая нагрузка — до 8 тонн. В конструкции крыла применены стелс-технологии и используется модульный способ, похожий на тот, что применяется в беспилотнике X-47B, разрабатываемом в США.

20 июля 2018 года российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской оборонной промышленности заявило, что этот беспилотник станет прототипом самолета шестого поколения, который будет способен беспилотно выполнять автономные боевые задачи. 27 сентября 2019 года российский телеканал «Звезда» выпустил видеоролик о совместных летных испытаниях «Охотника» и истребителя Су-57.

Беспилотник «Охотник» имеет большое значение для российской армии. Этот тип беспилотника будет иметь очень высокий уровень автономного контроля, может самостоятельно выполнять боевые задачи и объединяться с истребителем Су-57 в единую боевую систему, обмениваясь информацией по общему каналу связи. Выполняя функцию «верного напарника» в системе «пилот-беспилотник», он взаимодействует с пилотируемыми системами для повышения боевой эффективности, вплоть до того, что он даже может быть оснащен системой ИИ, чем создает разрыв между поколениями самолетов. В связи с этим российская оперативная концепция сильно опережает свое время.

В создании российской системы беспилотников по-прежнему существуют пробелы

В советский период КБ имени Туполева последовательно разрабатывало Ту-123, Ту-139, Ту-141 и другие передовые беспилотники, что позволило советской армии создать мощное подразделение БПЛА. Однако распад Советского Союза и начавшееся отставание в области электронных технологий привело к тому, что новая российская армия тоже стала отставать в блоке технологий БПЛА. Хотя в последние годы российские беспилотники достигли определенных результатов на поле боя в Сирии, и значительное число передового оборудования было введено в эксплуатацию, но все же по-прежнему существует разрыв между российскими беспилотниками и БПЛА других стран.

В настоящее время с ростом придаваемого беспилотникам значения в российской армии ситуация технологической отсталости российских БПЛА постепенно меняется. Однако из-за того, что высокие технологии, такие как создание микросхем и электронных приборов, всегда были слабым местом российских разработок, а требования к автономному управлению беспилотников, а также интеллектуальным технологиям являются чрезвычайно высоки, это привело к тому, что у российской армии нет высокопроизводительных БПЛА. Она может только улучшать тактику ведения боя или заменять в военных операциях беспилотники на Су-25, Су-24, Су-34 и другие самолеты для смягчения давления. Это также причина, по которой российские военные беспилотники в основном используются для поддержки поля боя, а не для прицельных ударов по земле. Кроме того, в российской армии не хватает высотных крупногабаритных беспилотников большой продолжительности полета и ударно-разведывательных БПЛА, а существующих боевых систем дронов недостаточно, поэтому все еще есть определенные недостатки в реальной мощности беспилотников.

Хотя беспилотник «Орион» прошел десять лет исследований и разработок, и российская армия также возлагает большие надежды на эту модель БПЛА, однако он является всего лишь отправной точкой для российской армии. У него все еще есть много недостатков. Например, беспилотник «Охотник» к настоящему времени не оснащен соответствующим высокоточным управляемым оружием и может использовать только неуправляемые бомбы и ракеты. Хотя он также в некоторой степени способен к штурмовым атакам, но его боевая эффективность будет значительно снижена. С точки зрения способности к информатизации процессов ведения военных действий у него также есть очевидные недостатки. Кроме того, боевая нагрузка этой модели БПЛА слишком маленькая: на него можно установить только четыре ракеты, что в сравнении с американским БПЛА «Хищник» демонстрирует его ограниченную боеспособность.

Можно сказать, несмотря на то, что российское подразделение беспилотных летательных аппаратов — это род войск России, который находится в центре внимания и привлекает множество СМИ, но в создании его системы по-прежнему существуют пробелы, которые главным образом отражены в двух аспектах: боевые возможности и типы миссий БПЛА. Поэтому эта тема стоит дальнейшего анализа.