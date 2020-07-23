«Обычный поезд»: когда БЖРК «Баргузин» отправится в путь

В ближайшие годы российские Ракетные войска могут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», но для этого нужно одобрение военного руководства страны, утверждает эксперт. Проект по созданию этой техники приостановили в 2017 году. Ранее СМИ сообщали, что возобновление работ над этим комплексом возможно при изменении военно-политической обстановки.

Фото: © ОАО "РЖД" © ОАО "РЖД"

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут в течение ближайших трех-пяти лет получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин», заявил РИА «Новости» эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев . По его словам, это произойдет, если военное руководство страны примет соответствующее решение.

Ранее планировалось, что БЖРК нового поколения «Баргузин» разработают до 2018 года, но в 2017 году «Российская газета» со ссылкой на источник в «оборонке» сообщила, что создание нового БЖРК приостановили.

«Я считаю, что развертывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок», — обратил внимание Евсеев.

Он выразил мнение, что причиной заморозки этого проекта были планы российского руководства на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Но теперь пролонгация соглашения находится под большим вопросом, и в Москве уже готовятся к тому, что США откажутся от этой идеи. Другим фактором, по его словам, стал финансовый вопрос.

Как рассказал эксперт, что по своим характеристикам «Баргузин» существенно превосходит своего советского предшественника — БЖРК «Молодец». Он был вооружен слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что оказалось серьезным демаскирующим фактором.

«Баргузин» же благодаря «облегченной» ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса. — «Газета.Ru») типа «Тополь» и «Ярс», потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника», — уточнил Евсеев.

БЖРК «Баргузин» — это состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда.

В его вагонах можно разместить три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. В поезде также находятся командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.

Если возникнет угроза ядерной войны, БЖРК должен будет выйти на маршруты патрулирования и слиться с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении «Баргузин» останавливается и готовится начать атаку. Для этого створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. Запуск происходит в течение нескольких минут.

О начале разработки проекта БЖРК Минобороны России объявило в 2012 году, в 2014 для него выбрали ракету «Ярс». В 2017 году российские СМИ писали, что разработку «Баргузина» отложили на неопределенное время. По информации журналистов, по проекту были полностью проведены опытно-конструкторские работы и бросковые испытания ракет для комплекса. Позже появились сведения, что возобновление работ по этому проекту возможно при изменении военно-политической ситуации.

Разработку нового БЖРК вел Московский институт теплотехники с учетом опыта создания его предшественника — БЖРК «Молодец».

Во времена СССР в составе РВСН было три дивизии, в которых было по четыре БЖРК «Молодец», то есть 12 «ядерных поездов» несли на себе 36 ракет, а в каждой из них было по десять боевых блоков.

Мионобороны РФ

Главным пассажиром БЖРК «Молодец» была ракета РС-22: специалисты называли ее самой точной в мире. США дали ей название «Скальпель». В каждом поезде было по три ракеты.