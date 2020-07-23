Индия нашла новую цель для своих ядерных ракет 

Индия всерьёз взялась за модернизацию своего ядерного арсенала, сообщает Бюллетень учёных-атомщиков. И если раньше её ракеты были направлены исключено против Пакистана , сегодня Нью-Дели рассматривает как потенциальную цель и Китай . В 2019 году Индия и Пакистан уже стояли на грани применения ядерного оружия. Вместе с обострением отношений между Нью-Дели и Пекином в мире появляется ещё один конфликт, имеющий потенциал перерасти в ядерное противостояние.

Индия на данный момент располагает ядерной триадой — наземными, воздушными и морскими средствами доставки ядерных боеголовок. Официально данные о размере арсенала не разглашаются, однако эксперты оценивают его в 150-200 единиц. Как указано в статье Бюллетеня учёных-атомщиков, Индия обладает достаточным количеством плутония для производства ещё 150 бомб.

«Индия продолжает модернизировать свой ядерный арсенал, — сказано в материале исследователя Ханса Кристенсена. — Как минимум три системы находятся в стадии разработки, чтобы дополнить или заменить существующие ядерные самолёты, наземные средства доставки и морские системы. Некоторые из этих систем близки к завершению и скоро поступят на боевое дежурство».

В частности, Индия ищет возможности заменить свои ядерные бомбардировщики. Потенциально эту роль на себя могут взять французские самолёты Rafale. В 2016 году Индия и Франция как раз подписали соглашение о поставке боевых самолётов, хотя с тех пор Нью-Дели сократил свои изначальные планы приобрести 126 единиц. Как указано в докладе, Франция уже использует Rafale для миссий с участием ядерного оружия, и Индия тоже могла бы приспособить их для этих целей.

Что касается наземных средств доставки, то Кристенсен прогнозирует, что в ближайшем будущем Нью-Дели будет делать ставку на производство ракет средней и большей дальности. Сегодня она располагает баллистическими ракетами меньшей и средней дальности, а ракеты с более дальним радиусом действия — Agni-IV и Agni-V — находятся в стадии разработки. Попытка увеличить дальность ракет — свидетельство того, что в Нью-Дели хочет нацеливать их не только на Пакистан, но и на Китай.

Индия также занимается разработкой новой баллистической ракеты, запускаемой с субмарины, для последующего размещения на небольшом флоте атомных подводных лодок. Строительство первой подобной субмарины Arihant, целиком произведённой в Индии, было завершено в 2016 году, но почти сразу же она ушла на ремонт, проводившийся до 2018 года. Эксперты считают её назначение скорее демонстративным.

Индия придерживается принципа неприменения ядерного оружия первой, однако в последние годы всё чаще намекает на его пересмотр.

«До сих пор Индия строго исполняла эту доктрину, — написал в Twitter в 2019 году министр обороны страны Раджнатх Сингх. — Что случится в будущем, зависит от обстоятельств».

Ранее индийские официальные лица обсуждали возможность применения ядерного оружия в ответ на химическую или биологическую атаку.

Всерьёз об опасности ядерной войны между Индией и Пакистаном заговорили в феврале 2019 года, когда стороны обменялись авиаударами. Тогда дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать, но этот фронт продолжает оставаться одной из самых опасных точек в мире в плане возможного применения ядерного оружия.

Основная мысль доклада заключается в том, что Нью-Дели больше не рассматривает Пакистан как единственную цель для потенциального ядерного удара.

«В то время как доктрина ядерного сдерживания Индии по-прежнему направлена главным образом на Пакистан, модернизация ядерных сил страны свидетельствует о том, что она всё больше делает акцент на будущих стратегических отношениях с Китаем, — считает Ханс Кристенсен. — Все новые ракеты Agni имеют такой радиус действия, который говорит о том, что они направлены против КНР».

Нью-Дели опасается растущей мощи и агрессии восточного соседа, как экономической, так и военной. Китай тем временем также занят модернизацией и наращиванием своего ядерного арсенала, и Индия стремится хотя бы отчасти быть готовой к этим новым вызовам. Но в то же время процесс модернизации нарушает баланс сил в отношениях с Пакистаном, что может привести к очередной эскалации конфликта.