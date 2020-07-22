В России завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова 

Концерн "Калашников" завершил государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО", сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

"Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". На этапе разработки учли замечания, выявленные при серийном изготовлении изделия, также были приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия. В пистолете-пулемете Калашникова улучшили эргономику и прилагаемое к нему снаряжение, повысили надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.

"В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемете. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской", — добавили в компании.