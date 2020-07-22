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В России завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова 

ТАСС и ещё 2 58 минут назад
В России завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" завершил государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО", сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
"Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что при выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". На этапе разработки учли замечания, выявленные при серийном изготовлении изделия, также были приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия. В пистолете-пулемете Калашникова улучшили эргономику и прилагаемое к нему снаряжение, повысили надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.
"В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемете. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской", — добавили в компании.
Группой конструктора Виктора Калашникова разработано семейство пистолетов-пулеметов: "Бизон-2" (калибра 9х18), "Бизон-2-01" (9х19), "Бизон-2-03" (опытный образец принимал участие в госиспытаниях в рамках ОКР "Баксанец"). В 2004 году группой на базе пистолета-пулемета "Бизон-2-01" был разработан пистолет-пулемет "Витязь-СН", оснащенный коробчатым магазином вместимостью 30 патронов. В 2005 году пистолет-пулемет был принят на вооружение МВД РФ и в настоящее время состоит на вооружении специальных подразделений МВД, ФСБ и ФСО.
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Комментарии
Оружие , Виктор Калашников , ФСБ , МВД , Федеральная служба охраны , Ижмаш
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