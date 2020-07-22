Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Описан парализующий Россию удар США 

Lenta.ru 42 минуты назад
Описан парализующий Россию удар США
Фото: Reuters
США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России. Американские возможности в издании «Военно-промышленный курьер» описал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, для этого американцы «могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию».
«Состоящие на вооружении ВМС [Военно-морских сил] США КРМБ, имея дальность стрельбы до 1600 километров (по другим данным — до 2400 километров), обеспечивают поражение цели боевой частью 340–450 килограммов при точности попадания 5–10 метров», — утверждает автор.
Сивков оценил, что «потенциально на кораблях ВМС США может быть размещено до 4000 КРМБ и около 1100 — на подводных лодках», из которых реально может быть применено не более 3000 КРМБ. Эксперт уверен, что «всего группировка стратегической авиации США в силах выпустить за вылет около 1200 КРВБ».
«Помимо ракет, в рамках первого удара может быть задействовано до 2500–3000 самолетов тактической и палубной авиации, способной наносить удары по объектам на глубину до 600 километров от границы», — считает автор.
Как добавил эксперт, такие «достаточно внушительные силы и при отсутствии эффективного противодействия могут вывести из строя уже в первом ударе до тысячи важных объектов на территории России или Китая», однако этому должны предшествовать длительная подготовка и соответствующая информационная кампания.
Автор отмечает, что по продолжительности такой удар может длиться несколько часов, однако у российского или китайского руководства будет 10-15 мину на принятие решения о нанесении ответного ядерного удара.
В феврале 2018 года доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков предложил для уничтожения угрожающих жизни людей на Земле астероидов создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июля Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов Украинского террориста схватили Украинского террориста схватили
Комментарии 13
Оружие , Армия , Константин Сивков , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с луцким террористом появился Дудь
В истории с луцким террористом появился Дудь
Вокруг ареста террориста в Луцке зреет скандал
Вокруг ареста террориста в Луцке зреет скандал
В Европе оценили действия Зеленского в Луцке
В Европе оценили действия Зеленского в Луцке
Мишустин выступит с отчетом о работе правительства
Мишустин выступит с отчетом о работе правительства
Видео
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
02:34
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
Происшествия
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение