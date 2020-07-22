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Новейший штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Начались испытания новейшего Ми-8АМТШ-ВН
Фото: РИА Новости
Новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.
«Строительство вертолетов идет параллельно с проведением ОКР. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам. Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию», — передает РИА «Новости» слова Богинского.
В свою очередь индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах.
В частности, высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяет использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях.
«Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа», — сказал Сердюков.
На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Модернизированный вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов.
Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.
Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.
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Комментарии
Оружие , Армия , Андрей Богинский , Анатолий Сердюков , Ростех , АО "Вертолеты России" , РИА Новости
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