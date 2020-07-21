Новую российскую технологию обнаружения F-35 оценили

Индийский портал Defenseworld.net оценил новую российскую технологию на примере американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Российский радиотехнический институт им. А. Л. Минца нашёл простое решение для обнаружения таких самолётов: небо сканируется, чтобы найти область, в которой не могут быть обнаружены радиолокационные сигналы. Это означает, что истребитель либо отразил его, либо покрытие поглотило его. Анализ этой «радарной тени» даст России возможность точно определить местоположение и скорость самолёта, — пояснили журналисты Defenseworld.net.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Луза объяснил, зачем Турция проводит испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». На турецкой авиабазе Мюртед проходили испытания С-400 против американских самолётов F-16 Fighting Falcon и F-4 Phantom II. По словам эксперта, во время испытаний ЗРК С-400 турецкие военные обнаруживали самолёты и проводили по ним «электронные пуски».