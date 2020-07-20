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С-400 «отбили» удары дронов на Черноморском побережье 

Газета.Ru и ещё 3 8 часов назад
С-400 «отбили» удары дронов на Черноморском побережье
Фото: Газета.Ru
Дислоцированные на Кубани зенитно-ракетные системы С-400 "отразили" удары беспилотников и крылатых ракет по критически важным объектам Черноморского побережья. Об этом сообщает РИА "Новости".
Удары были проведены в рамках внезапной проверки боеготовности Военных сил России.
Совместно с C-400 участие приняли зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что учебно-боевая защита была выполнена успешно. Кроме отраженных ударов зенитчики также быполнили свыше 10 нормативов.
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Оружие , Армия , Войска
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