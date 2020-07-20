Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что Россия тайно создает «новую грозу» в Черном море — систему освещения надводной и подводной обстановки с помощью новейших гидроакустических систем. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на совместное исследование Гайдука с украинскими специалистами.

Авторы работы заявили, что Россия развернула в ближней морской и прибрежной зонах акватории Черного моря гидроакустические системы, которые «с большой вероятностью» будут интегрированы в единую государственную систему.

Гидроакустический комплекс предназначен для ведения разведки и классификации подводных и надводных целей (в режимах гидролокации и шумопеленгования), а также для звукоподводной и акустической телеграфной связи с подлодками и кораблями, отметили авторы.

«На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав 14-го района наблюдения Новороссийской базы ВМФ России», — отмечается в материале.

Авторы заявили, что в будущем Россия планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч. Кроме того, по их словам, на мысах Тарханкут и Херсонес могут появиться две стационарные электромагнитные станции, позволяющие находить подлодки и «боевых пловцов» на дальности до 30 километров.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к противостоянию с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.